Al cinema Stella il giallo “Il mistero Henri Pick”

GROSSETO – Un giallo ambientato in Francia è quello in programma al cinema Stella da giovedì 9 a domenica 12 gennaio. Si tratta de “Il mistero Henri Pick” di Rémi Bezançon, una misteriosa storia che ruota intorno a un romanzo e al suo autore.

Quando un editore rinviene un libro in una biblioteca della Bretagna, che raccoglie opere rifiutate da qualsiasi casa editrice, ne rimane entusiasta a tal punto da definirlo un capolavoro della letteratura. Lo scrittore è un certo Henri Pick, noto a tutti più come pizzaiolo che come romanziere e morto qualche anno prima. La vedova, intervistata, rivela che suo marito non ha mai letto neanche un libro e di non averlo mai visto scrivere nulla.

Si apre così un mistero sulla figura di Henri Pick, mentre il romanzo che riporta la sua firma spopola diventando un vero e proprio bestseller. Deciso a scoprire la verità, il critico letterario Jean Michel Rouche, interpretato da Fabrice Luchini, decide di indagare sulla vera identità dell’autore, aiutato dalla figlia del pizzaiolo.

Orario: 17 e 21.15

Biglietti: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella