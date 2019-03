Al Cinema Stella il film “Dafne” con protagonista una ragazza con Sindrome di Down

GROSSETO – Verrà proiettato anche al Cinema Stella di Grosseto il film “Dafne”, opera ultima di Federico Bondi con protagonista una ragazza con Sindrome di Down.

Prodotta da Vivofilm con il patrocinio dell’Associazione Italiana Persone Down, la pellicola ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Berlino vincendo il premio della critica e dal 21 marzo, giornata Internazionale della Sindrome di Down, sbarcherà nei cinema italiani; a Grosseto sbarcherà in data 10 aprile. Alla proiezione saranno presenti il regista Federico Bondi e la protagonista Carolina Raspanti.