Al Cinema Stella “Happy next”, il documentario nato da un’idea di Cristicchi in anteprima regionale

GROSSETO – Cinema Stella e Clorofilla film festival per il mercoledì d’autore, mercoledì 14 ottobre solo alle 21.15, propongono in anteprima regionale il documentario “Happy next – Alla ricerca della felicità” nato da un’idea del cantautore Simone Cristicchi per la regia di Andrea Cocchi che sarà presente in sala insieme alla montatrice Paola Gallorini.

Un’interrogazione personale sul tema della felicità è il punto di partenza per un viaggio attraverso l’Italia per trovare risposte da personalità di ogni ambito: uomini di spettacolo, religiosi, artisti, psicologi, persone comuni, adulti e bambini per trovare, non una, ma moltissime, diffe­renti, definizioni della felicità. Tra gli intervistati Moni Ovadia, Vasco Brondi, Nino Frassica, Carlo Lucarelli, Michelangelo Pistoletto, Renzo Arbore, Lino Guanciale e tanti altri.

Un road-movie dell’anima che finisce per dimostrare come il viaggio sia più importante della destinazione. Sullo stesso tema Simone Cristicchi ha realizzato anche uno spettacolo di teatro che sta ancora girando l’Italia. Il cantautore romano è molto legato alla Maremma tanto da aver dato avvio qualche anno fa al progetto con il Coro dei Minatori di Santa Fiora, ma anche allo spettacolo su David Lazzeretti e al festival Narrastorie di Arcidosso, di cui è direttore artistico.

Clorofilla proseguirà le sue proiezioni domenica 18 ottobre alle 17 al Museo di Storia Naturale con il documentario “Terre di cannabis” di Gianluca Marcon.

Ingresso alla proiezione di mercoledì 14 ottobre: 5 euro – L’ingresso è garantito fino ad esaurimento posti. Per questo motivo è consigliata prenotazione al numero 3391201079 oppure alla mail: cinema@festambiente.it