Al Cinema Stella “Crescendo – #makemusicnotwar”, un film dove la musica unisce

GROSSETO – Un film dove la musica unisce è quello in programma al Cinema Stella da giovedì 15 ottobre fino a domenica 18 ottobre. Si tratta di “Crescendo – #makemusicnotwar” diretto da Dror Zahavi, che ha al centro una storia che cerca di abbattere i pregiudizi, usando la musica come metodo per unire i popoli e, in questo caso, due che da anni si fanno guerra a vicenda.

Eduard Sporck è un celebre direttore d’orchestra, a cui viene assegnato un importante e delicato compito: formare un’orchestra giovanile israelo-palestinese. Il gruppo di ragazzi dovrà esibirsi in occasione dei negoziati di pace tra i due Paesi, ma il problema della coordinazione musicale e della difficoltà delle partiture non sarà l’unico che Sporck e i giovani dovranno affrontare.

Essendo figli di Paesi che per decenni hanno combattuto l’uno contro l’altro, alimentando i loro popoli con l’odio, i ragazzi inizialmente non riescono a superare quegli antichi pregiudizi che li vogliono acerrimi nemici. Sporck si ritroverà coinvolto in una serie di difficoltà e ostilità, che vanno ben oltre l’organizzazione del concerto. Il direttore d’orchestra si renderà conto che c’è un terreno comune che potrebbe legarli, infatti sarà la musica stessa a creare un momento di confronto tra i giovani musicisti e ad avvicinarli, mostrando loro che, nonostante le loro culture siano lontane, la loro passione per quest’arte è identica.

Il film è liberamente ispirato a una storia vera, quella della fondazione della West -Eastern Divan Orchestra, messa su nel 1999 dal Maestro e direttore d’orchestra Daniel Barenboim e dallo studioso Edward Said per far sì che vi fosse uno spazio creativo per musicisti di Paesi nemici e luogo di confronto.

Orario proiezioni: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella