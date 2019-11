Al Cinema Stella c’è “Martin Eden”, il film con cui Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi a Venezia

GROSSETO – Al Cinema Stella, da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre arriva “Martin Eden”, il film diretto da Pietro Marcello, versione cinematografica dell’omonimo romanzo di Jack London, pubblicato nel 1909. Protagonista è il giovane marinaio di umili origini Martin Eden, interpretato da Luca Marinelli. Il marinaio salva da un’aggressione Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale. Per ringraziarlo Arturo lo invita nella sua abitazione di famiglia dove Martin Eden conoscerà e si innamorerà di Elena, la bella sorella di Arturo. La giovane donna, colta e raffinata, diventerà un’ossessione amorosa e il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. Martin inseguirà il sogno di diventare scrittore, a costo di sacrifici e fatiche affrontando i limiti della propria umile origine. Influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden, si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori cinecard Cinema Stella

Proiezioni: ore 17 e 21.15