Al Cinema Stella arriva il noir “Villetta con ospiti”

GROSSETO – Tempo di noir al cinema Stella. Da giovedì 30 gennaio fino a domenica 2 febbraio è in programma il film “Villetta con ospiti” di Ivano De Matteo con Marco Giallini, Michela Cescon, Bebo Storti, Vinicio Marchioni.

Il film si svolge in ventiquattro ore, nelle quali viene raccontata la storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord Italia. Durante la giornata gli uomini e le donne di questa ricca comunità si intrattengono nei caffé per fare vita sociale e apparentemente nulla sembra turbare la loro tranquilla e benestante esistenza.

Di notte, però, prevale il loro lato più oscuro e animalesco, che tinge la piccola provincia dei toni del noir. I sette protagonisti del film si macchieranno dei sette peccati capitali, incarnandoli a perfezione e cadendo quasi innocentemente in un vortice di perdizione e violenza.

Il riferimento cinematografico di De Matteo, però non è “Seven”, ma uno dei modelli a cui si è dichiaratamente ispirato per le atmosfere il regista è “Ascensore per il patibolo” di Louis Malle, e in generale ai noir degli anni Cinquanta.

Orari: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella