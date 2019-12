Al cinema Stella arriva il film “Ritratto della giovane in fiamme”

GROSSETO – Il film di Natale del cinema Stella è “Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma. Il film in programmazione da giovedì 19 a giovedì 26 dicembre è ambientato nel XVIII secolo, precisamente nel 1770.

Racconta la storia di Marianne, una giovane pittrice incaricata di realizzare il ritratto di matrimonio di Héloïse, una ragazza che ha da poco lasciato il convento. Se il ritratto sarà di gradimento al suo futuro marito, allora Héloïse e sua madre, la contessa, si trasferiranno a Milano per concretizzare le nozze. Héloïse rifiuta il suo destino di sposa e non vuole posare per nessun pittore.

È così che Marianne si vede costretta a dipingerla in segreto: di giorno si finge sua dama di compagnia per osservare la sua modella e poi ritrarla non appena cala il sole. Trascorrendo molto tempo insieme, le due ragazze si avvicinano sempre più, condividendo gli ultimi momenti di libertà di Héloïse prima del fatidico sì.

Questa loro vicinanza porterà ben presto alla nascita di un forte sentimento e le due si abbandoneranno a un amore passionale e travolgente.

Orari: 17.00 – 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella