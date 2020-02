Al cinema Stella ancora un giorno di proiezioni per “Alice e il sindaco”

GROSSETO – Torna al cinema Stella “Alice e il sindaco”: domani, mercoledì 19 febbraio, il film diretto da Nicolas Pariser sarà in programma alle 17 e 21.15.

E’ la storia del sindaco di Lione, Paul Théraneau, interpretato da Fabrice Luchini, in preda a una vera e propria crisi esistenziale. Dopo anni di fervente attività politica, l’uomo non ha più nessuna idea sul da farsi. Per far fronte a questo problema, Paul ingaggia una giovane e brillante filosofa di nome Alice Heimann. Il dialogo tra i due, completamente opposti l’uno all’altro, permetterà loro di avvicinarsi, confrontarsi e sconvolgere le loro solide certezze.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella