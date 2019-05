Al cinema per aiutare la Croce Rossa: apericena e film a sostegno di “Tutti in spiaggia”

GROSSETO – Al cinema per sostenere il progetto “Tutti in spiaggia” della Croce rossa di Grosseto. Mercoledì 29 maggio alle 20 a Aurelia Antica Multisala si proietta il film “Tutto può succedere” con Jack Nicholson e Diane Keaton: una proiezione speciale alla quale si potrà assistere con un’offerta di 30 euro (comprensiva di piccolo buffet dopo il film).

L’intero ricavato verrà devoluto al progetto della Cri grossetana per allestire una spiaggia accessibile ai diversamente abili sul litorale di Marina di Grosseto. «Questo progetto – spiega Monica Moretti Menciarelli, responsabile dell’area sociale per il Comitato di Grosseto della Croce rossa italiana – è partito dalla richiesta d’aiuto di alcune famiglie di Grosseto che non possono permettersi di frequentare una spiaggia attrezzata e non hanno la possibilità di andare sulla spiaggia libera. Noi, con il sostegno del Comune, abbiamo la disponibilità di un piccolo tratto di litorale a Marina e stiamo già acquistando l’attrezzatura per renderlo fruibile: pedana, ombrelloni, sdraio, sedie speciali. Inoltre metteremo a disposizione un pulmino e una figura di servizio della Croce rossa. È un piccolo grande servizio in più che mettiamo a disposizione della nostra città».

Per finanziare il progtto, il comitato Cri ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma www.eppela.com cui chiunque può partecipare con il proprio contributo. La campagna è sostenuta anche dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, che raddoppierà la cifra raccolta se sarà raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato sulla piattaforma. E sostenere il progetto “Tutti in spiaggia” è possibile anche partecipando alla proiezione-evento in programma mercoledì 29 maggio alle 20 al cinema Aurelia Antica Multisala di Grosseto.