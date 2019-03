Al cinema lo spettacolo gratuito sulla vita del maremmano Randolfo Pacciardi

GROSSETO – L’Associazione Culturale Polis 2001, diretta dal Maestro e Regista Francesco Tarsi, presenta venerdì 29 marzo alle ore 21,15 al Cinema Aurelia Antica Multisala di Grosseto lo spettacolo “Randolfo Pacciardi, esempio di audacia, libertà, fratellanza”: premiere, a ingresso libero, della rappresentazione teatrale dedicata a un grossetano illustre che ha vissuto e in parte scritto la storia stessa dell’Italia Repubblicana e Democratica.

Randolfo Pacciardi era di Giuncarico, classe 1899, e dall’entroterra maremmano semplice e genuino, mosse i suoi passi diventando un giovanissimo cittadino del mondo. La sua biografia è costellata di episodi sospesi tra eroismo leggendario e autorevolezza istituzionale conquistata duramente e spesso contrastata, ma mai faziosa.

Da quando cercò (invano) di eludere la sorveglianza familiare per arruolarsi quindicenne nella Grande Guerra, a quando divenne Vicepresidente del Consiglio dei Ministri sotto il premierato di De Gasperi nel 1947, la sua vita fu un susseguirsi di vicende avventurose e spesso drammatiche, ma sempre guidate dai principi della libertà di pensiero e dell’uguaglianza tra i popoli.

Lungi dal fare una ricostruzione puntuale o agiografica della sua storia, l’evento teatrale mira a rievocare alcuni dei tratti più salienti della personalità e dell’umanità del Pacciardi, presentandolo come un pensatore e al contempo un combattente estremamente attuale.

Nel corso della serata si alterneranno letture sceniche di testi tratti da scritture dello stesso Pacciardi, e di autori immortali, quali Virgilio, Cicerone e Giuseppe Mazzini. Non mancherà un momento musicale, con delle canzoni inedite scritte per l’occasione da Davide Braglia e cantate dalla giovane e promettente Valentina Cannavacciuolo. Ma ci sarà anche un dialogo in recitazione, sceneggiato dalla giornalista Maria Del Vecchio, tra un giovane e antifascista Randolfo, impegnato al comando della leggendaria Brigata Garibaldi nel pieno della guerra civile di Spagna, e un’affascinante cronista, inviata al fronte e persa nei meandri del suo delicato lavoro di corrispondente. Il Pacciardi la aiuterà a ritrovare la strada, senza mai perdere di vista il suo stesso sguardo fiero e fiducioso nella lotta per una società priva di barriere e dittatori.

Tra gli interpreti della serata ci saranno Graziano Alberti, gli attori Alessandro Di Murro e Arianna Ilari, con la partecipazione straordinaria di Giacomo Rosselli. La riduzione e regia sono firmate da Francesco Tarsi, e l’evento si fregia di aver ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, che ospiterà la Rappresentazione venerdì 3 Maggio nella Sala della Regina di Montecitorio.

Vi ricordiamo che l’ingresso è gratuito, per informazioni: asscultpolis2001@libero.it , tel cell.: 347 2299737