“Al Cinema con Gusto”, film e prelibatezze nello scenario di Rocca di Montemassi

MONTEMASSI – “Al Cinema con Gusto” e Rocca di Montemassi rinnovano la loro sinergia per il terzo anno consecutivo, per arricchire l’offerta enoturistica dell’estate in provincia di Grosseto.

Giovedì 23 luglio andrà in scena un nuovo appuntamento di #CineMaremma2020, il format pensato da Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, in collaborazione con l’azienda diretta da Alessandro Gallo, che abbina gusto, degustazioni di vino e film sotto le stelle. Il tutto in linea con la sicurezza e nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore per le normative Covid-19.

L’appuntamento di giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 20, si svolgerà nell’ampio giardino esterno dell’azienda vitivinicola che si trova nel comune di Roccastrada, in località Pian dei Bichi, a pochi chilometri da Grosseto.

I partecipanti alla serata riceveranno un pratico “Dinner box” realizzato in materiale sostenibile, composto da assaggi già sporzionati di cucina locale, da consumare nelle sedute assegnate al momento della prenotazione e comodamente sistemate nel giardino. Per l’occasione, ci sarà anche un menu esclusivamente pensato per i più piccoli.

En plein air si svolgerà anche la proiezione, con orario di inizio alle 21.15. Ai sapori locali si potranno abbinare assaggi dei vini della linea produttiva dell’azienda. Il film protagonista della serata sarà “Inside Out” (2015), film d’animazione della Pixar, distribuito dalla Walt Disney Pictures: una storia adatta al pubblico adulto, oltre a quello dei più piccoli, che si avventura alla scoperta dei meandri della mente umana.

Il programma estivo di #cinemaremma proseguirà con il terzo appuntamento dell’estate, previsto martedì 18 agosto, quando a Rocca di Montemassi arriverà il regista maremmano Francesco Falaschi, per accompagnare la proiezione del suo primo film “Emma sono io” (2002).

La serata è a prenotazione obbligatoria: per farlo basta chiamare il numero di telefono 0564579700 o scrivere una mail a hospitality@roccadimontemassi.it. Il costo della serata (cena+cinema) è pari a 30 euro. In caso di maltempo la serata si svolgerà ugualmente negli spazi interni della tenuta.