Al cinema Astra arriva “Gli uomini d’oro”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30.

Il prossimo appuntamento è per martedì 21 gennaio con il noir “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Gianmarco Tognazzi.

Nella Torino del 1996, Luigi è un impiegato delle poste che si vede sfumare davanti agli occhi l’agognata pensione anticipata a causa della riforma Dini. Decide quindi di vendicarsi e organizzare con i suoi colleghi una rapina al furgone portavalori che ha guidato per tutti quegli anni, ma l’ingresso di alcuni criminali nel piano complica le cose. La storia si compone di tre capitoli, quanti sono i protagonisti: Il Playboy (Giampaolo Morelli) – Il cacciatore (Fabio De Luigi) – Il lupo (Edoardo Leo)

Ingresso: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni contattare lo 0566-53945 (cinema Astra)

I prossimi appuntamenti:

28 Gennaio: Dio è donna e si chiama Petrunya, regia di Teona Strugar Mitevska

4 Febbraio: Ritratto della giovane in fiamme, regia di Céline Sciamma

11 Febbraio: Sorry we missed you, regia di Ken Loach