Al Cinema Stella la commedia “Un divano a Tunisi”

GROSSETO – Una commedia per il cinema Stella. Da giovedì 8 ottobre fino a domenica 11 ottobre, è in programma “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi.

Nel film, presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2019 e definito come una commedia alla “Woody Allen”, Selma Derwish, giovane donna dal carattere forte e indipendente, è cresciuta insieme al padre in Francia, dove si è laureata in psicoanalisi. Decide di tornare nella sua città d’origine, Tunisi, per aprire uno studio privato, ma la Tunisia reduce dalla Primavera araba non è la Francia e forse non è ancora pronta a una donna psicoanalista. Ben presto Selma si scontra con un ambiente per nulla favorevole: i suoi parenti provano a scoraggiarla e il suo studio inizia a essere popolato da pazienti eccentrici. È così che la donna si imbatte in pregiudizi, caos e ignoranza, che finora non aveva mai preso in considerazione.

Si raccomandano gli spettatori di usufruire, laddove possibile, delle proiezioni del giovedì e del venerdì per evitare troppa affluenza nel fine settimana. La capienza del cinema Stella è infatti ridotta a causa delle normative anticovid19.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella

Orari: 17 e 21.15