GROSSETO – La grande musica di Mozart, Rossini e Schubert sarà protagonista del prossimo concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in programma martedì 4 agosto alle ore 21 nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, a Grosseto. L’ensemble sarà diretto da Vanessa Benelli Mosell, con Kevin Pedro Spagnolo al clarinetto solista.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle prevendite autorizzate (Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio) e saranno in vendita anche sul posto, un’ora prima del concerto. Infoline: 333 5372994.

Il programma prevede l’esecuzione dell’Ouverture da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini e, a seguire, una fra le tante meraviglie mozartiane: il Concerto per clarinetto e orchestra K. 622, che vede un dialogo magistrale e raffinato dello strumento solista con l’orchestra. In chiusura, la Sinfonia n. 6 D 589 di Schubert.

È un evento del cartellone estivo dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il contributo della Fondazione CR Firenze.

Vanessa Benelli Mosell, pratese di nascita, già prodigio del pianoforte, ha intrapreso con successo anche la carriera di direttore d’orchestra. Come direttrice ha debuttato nel 2018 e, dopo solo un anno, è stata finalista nel round europeo del Mawoma (Music and Women Maestra), il primo concorso internazionale per donne direttrici d’orchestra.

Si esibisce nelle più prestigiose sale da concerto e con importanti orchestre in tutto il mondo. I momenti salienti della sua carriera da solista includono esibizioni alla Scala di Milano e al Teatro Regio di Torino, recital da solista ad Amsterdam, concerti alla National Concert Hall di Dublino e al Beijing National Centre for the Performing Arts, esibizioni all’Auditorium de Radio France di Parigi, all’Auditorio Nacional di Madrid, al Palau de la Musica Catalana di Barcellona, alla Glasgow Royal Concert Hall, all’Usher Hall di Edimburgo e alla Wigmore Hall di Londra.

Come pianista ha pubblicato 10 album con Decca Classics. È conosciuta in tutto il mondo per le sue esecuzioni dei Klavierstücke di Stockhausen, ed è stata invitata dal compositore a studiare a stretto contatto con lui. Ha ricevuto inoltre una formazione musicale in violino, canto, cembalo-basso continuo, lettura della partitura e composizione oltre che come corripetitrice per il repertorio operistico.

Kevin Pedro Spagnolo è considerato uno dei più giovani e talentuosi artisti della sua generazione e si esibisce in tutta Europa in recital con pianoforte, da solista e in gruppi di musica da camera. Si è diplomato a 17 anni al Conservatorio di Lucca con il massimo dei voti e menzione d’onore e ha completato al Conservatorio di Ginevra il Master of Arts con Romain Guyot e il Master Solist, vincendo l’audizione come primo clarinetto della Swedish Chamber Orchestra.

Si è esibito da solista proponendo repertori classici, moderni e contemporanei con orchestre di tutto il mondo e ha suonato in recital e festival in Francia, Italia, Svizzera e Germania. Suona regolarmente in duo con il pianista Simone Rugani. Ha pubblicato un cd solista, “Façades”, con la Swedish Chamber Orchestra. Oltre all’attività concertistica si dedica all’insegnamento con masterclass in tutta Europa ed è docente alla Scuola internazionale di musica Avos a Roma.