Al Casello idraulico in mostra i volti del carnevale: doppia esposizione di foto e lavori delle scuole

FOLLONICA – Resteranno aperte sino a venerdì 21 febbraio le due mostre sul carnevale al Casello idraulico di Follonica. La prima è la rassegna dei lavori realizzati dagli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Follonica, con l’adesione di: I Girasoli, via Varsavia, B. Buozzi, via Gorizia in diversi anni di attività. Un progetto ideato e avviato da Pier Vittorio e Grazia Cacialli, a cui hanno attivamente partecipato Laura Mosca, Vittorio Gori, Antonio Cerboni, Stefano Barbi, Franca Segnini, Stefano Scalzi e quindi Monica Belloni e gli insegnanti e il personale delle singole realtà scolastiche.

La seconda è la mostra fotografica personale di Carlo Micheloni esponente del Fotoclub Follonica. Le immagini fanno parte del progetto originale avviato nel 2012 insieme a Monica Iacopini e sono state scattate all’interno dei capannoni. Le opere costituiscono un affresco attuale e un prezioso della storia e della “tradizione artistica del fare” nel Golfo di Follonica, anche con i volti e i gesti di: Remo Mariotti, Mariello Malinverno, Franco Gaggioli, Laura Mosca, Carlo Cicalini, Gloria Fusi Armando Gesi e tanti altri.

L’ingresso è gratuito, l’orario di apertura dalle 16,30 alle 19.