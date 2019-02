Al carnevale di Castiglione della Pescaia c’è Mary Poppins, Ralfh Spaccatutto e Noè

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dai cartoni animati alla Bibbia. Cresce il carnevale di Castiglione della Pescaia. I protagonisti di queste domeniche sono Ralph Spaccainternet con il Rione Poggio d’Oro, l’Arca di Noè del Centro Ippico la Bandita, i Pompieri del Rione Campagna, Mary Poppins della Croce Rossa, l’Ambulanza Pazza della Misericordia e molti altri.

«E’ un’occasione di divertimento e di risate – affermano gli organizzatori – nella suggestiva cornice di Castiglione della Pescaia: la sfilata infatti si terrà anche domenica 17 e 24 febbraio nel corso principale e nel lungo mare di Castiglione per terminare in piazza Garibaldi con balli finali e squisitezze come grigliata si salsicce, zucchero filato e vin brulè».