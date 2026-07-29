SCANSANO – Musica, teatro, cinema; sapori del territorio e occasioni di convivialità. Anche il mese di agosto a Scansano riserva una serie di appuntamenti per residenti e turisti che potranno, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e altre realtà del territorio e non solo, godere di spettacoli e momenti di approfondimento, ma anche svago e divertimento.

Il cartellone si apre sabato 1° agosto con due nuovi appuntamenti del Morellino Classica Festival, che proprio a Scansano ha visto il suo concerto di inaugurazione. Alle 18.30 al Teatro Castagnoli è in programma la IV edizione del Morellino Piano Festival: i grandi pianisti incontrano le giovani stelle del futuro, con Xing Chang, al pianoforte e, in programma, musiche di Bach e Chopin.

Sempre sabato alle 21, per la rassegna pianistica, è previsto il concerto “20 anni in duo: il sodalizio artistico di due grandi pianisti. Sul palco saliranno, infatti, Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, che proporranno un repertorio che attinge da Mozart, Beethoven e Schubert. Il doppio appuntamento è organizzato in collaborazione con l’associazione Piano Friends di Milano (info e costi sul sito https://www.morellinoclassicafestival.com/).

Ancora musica, questa volta pop, domenica 2 agosto quando, piazza Garibaldi accoglie la band “Mondo Liga”. L’appuntamento, con l’evento organizzato insieme alla Pro Loco di Scansano, è alle 21.30.

Il teatro è protagonista della serata di lunedì 3 agosto alle 19.30, al Teatro sull’acqua di Sassetta Alta per una tappa del Teatro nel Bicchiere Festival. In scena “Cani Lunari”, coreografia e regia di Francesco Marilungo con musiche dal vivo di Vera Di Lecce e la partecipazione di Di Lecce, Barbara Novati, Roberta Racis, Alice Raffaelli, Francesca Linnea Ugolini (Informazioni sul sito https://teatronelbicchiere.com).

Martedì 4 agosto appuntamento a Pomonte, con il Cinema in piazzetta, la manifestazione promossa dal Comune insieme ad Arci Grosseto e alla Pro Loco di Pomonte. Alle 21.15 è in calendario la proiezione gratuita del film “(500) giorni insieme”, con Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt.

“Malincòmio” suite intima di e con PierGiuseppe di Tanno e live soundscape di Davide Grotta è il titolo dell’appuntamento con Teatro Nel Bicchiere Festival di mercoledì 5 agosto, alle 21.30, nel Giardino segreto (Informazioni sul sito https://teatronelbicchiere.com).

Di nuovo musica, giovedì 6 agosto, alle 21.30, in piazza Garibaldi con la band “Cover live” e ancora un appuntamento con il Morellino Classica Festival che si svilupperà su tre giorni, dal 7 al 9 agosto, di nuovo al Teatro Castagnoli per la IV edizione del Morellino Piano Festival.

Venerdì 7, alle 19, i grandi pianisti incontrano le giovani stelle del futuro con Twins Duo Kana-Mana (Kanami Koga, flauto e Manami Koga, flauto) che si esibirà sulle musiche di Mozart e Takemitsu. Alle 21 nuovo appuntamento con On Mitani al pianoforte su repertorio di Beethoven e Chopin.

Sabato 8 agosto alle 19 è in programma l’esibizione di Carlotta Galli al pianoforte (musiche di Beethoven, Liszt e Prokofiev) e, alle 21, Wei-Lung Li, al pianoforte su musiche di Schubert, Granados e Tchaikovsky.

Domenica 9 il primo appuntamento, alle 19, sarà con Antonio Gusmaroli, pianoforte, su musiche di Beethoven, Liszt, Rachmaninov e, alle 21, Chia-Wei Ma (violino) e Wei-Lung Li (pianoforte) attingeranno dal repertorio di Mozart, Prokofiev, Chausson, Ravel. Info e costi sul sito https://www.morellinoclassicafestival.com/.

Di nuovo Teatro nel Bicchiere Festival, lunedì 10 agosto. Alle 19.30 performance “Il vento ci porterà” di e con Tanita Spang in piazza Ferrucci, alle 21.30 “Wow”, concerto che vede China alla voce e Leo Non alla chitarra e, alle 22.30, dj set dal titolo “Wild step”, per ballare sotto le stelle.

Martedì 11 agosto la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano accoglie una tappa del Grey Cat Jazz Festival con il concerto della Super Band. Informazioni su https://www.eventimusicpool.it/.

“Notti di…pinte” è il nome della manifestazione enogastronomica in programma da giovedì 13 a sabato 15 agosto. Dalle 18, ogni sera, al piazzale delle Cascine apertura degli stand gastronomici e divertimento, per l’evento realizzato dalla Pro Loco di Scansano.

Torna il 16 agosto un atteso appuntamento: il “Tramonto a Ghiaccio Forte”. Dalle 18 al sito archeologico sarà possibile partecipare alla visita guidata dell’area e assistere allo spettacolo della compagnia “Confine Zero” dal titolo “La ballata di Tiburzi e Puccini”, che racconta l’incontro immaginario tra il celebre brigante Domenico Tiburzi e il grande compositore Giacomo Puccini, figure entrate nell’immaginario collettivo della Maremma, seppur in modo totalmente diverso.

Ad accompagnare il pubblico lungo questo intenso percorso narrativo saranno Guido Targetti, Francesco Tozzi e il cantastorie David Vegni e, ad arricchire ulteriormente la giornata, saranno i Butteri di Pomonte.

Lunedì 17 agosto, dalle 21, piazza Garibaldi accoglie la “Rifrullomania” una serata organizzata dalla Pro Loco di Scansano, mentre giovedì 20 agosto, alle 18.30 torna l’evento “Una valigia di… museo”: il Museo archeologico della vite e del vino esce dal palazzo e arriva nelle piazze, per incontrare le persone. L’appuntamento, questa volta, è al bar delle Cascine.

La musica classica torna ad animare l’estate scansanese giovedì 20 agosto, alle 19, con un appuntamento del Morellino Classica Festival. Nel chiostro del Convento del Petreto è in programma il concerto “Amore Toscano – Toscana, culla incanta del teatro in musica” con Ensemble “Il Groviglio” e Marco Angioloni, tenore, direzione.

Una caccia al tesoro per le vie del paese animerà la giornata a Poggioferro sabato 22 agosto, per l’iniziativa organizzata dall’Auser di Scansano odv-ets e dall’oratorio della Parrocchia di Santa Croce a Poggioferro.

I funghi saranno protagonisti della Sagra della zuppa di funghi, in programma a Pomonte, da domenica 26 a giovedì 30 agosto, aperta tutte le sere e la domenica anche a pranzo. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Pomonte.

Sempre il 30 agosto, alle 17.30, è in programma l’inaugurazione della nuova sede Auser di Polveraia.

Per informazioni più dettagliate ed eventuali modifiche al calendario eventi è possibile visitare il sito del Comune di Scansano: www.comune.scansano.gr.itna