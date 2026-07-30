VETULONIA – Il mese di agosto offre occasioni speciali per visitare il MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, dove prosegue fino al 31 agosto la mostra “Un Mecenate e i suoi Tesori. Dalla collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”, arricchita dalla presenza di uno dei massimi capolavori dell’arte italiana del Novecento: “Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni.

L’iconica scultura futurista, universalmente riconosciuta come simbolo dell’arte italiana nel mondo e raffigurata sulla moneta italiana da 20 centesimi di euro, continua ad affascinare i visitatori all’interno di un percorso espositivo che mette in dialogo opere dell’arte moderna con gli straordinari reperti archeologici etruschi custoditi dal museo.

Per tutto il mese di agosto, ogni venerdì alle 11:00 le archeologhe del MuVet accompagneranno il pubblico in una visita guidata alla mostra “Un Mecenate e i suoi Tesori”, con un approfondimento dedicato anche alla straordinaria opera di Boccioni e al dialogo tra il Futurismo e il patrimonio archeologico etrusco.

Accanto a questa importante esposizione, il museo inaugura un nuovo appuntamento dedicato all’arte contemporanea. Sabato 1° agosto alle 19:00, con ingresso gratuito al museo, sarà inaugurata la mostra personale di Marcella Bianciardi, dal titolo “Equus et Venus. Bellezza e Libertà”, visitabile fino a sabato 15 agosto.

L’esposizione propone un percorso che mette in dialogo due archetipi universali dell’immaginario artistico: la figura femminile e il cavallo, simboli rispettivamente della bellezza, della forza creatrice e della libertà. Attraverso opere pittoriche, la mostra invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra armonia, movimento, natura ed emozione, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere il visitatore sul piano estetico e interiore.