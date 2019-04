Agli industri andrà in scena il “Condominio femminile” scritto da Franca Valeri

GROSSETO – S’intitola “Lina Battiferri, condominio femminile” lo spettacolo che andrà in scena sabato 13 alle 21 al Teatro degli Industri, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale di Grosseto. Un testo scritto da Franca Valeri, grande attrice e drammaturga comica, che racconta la storia di una donna rappresentativa del suo mondo fatto di ansie, nevrosi e realtà tragiche rese accettabili solo grazie all’immaginazione. Nella figura della protagonista si concentrano le contraddizioni delle molteplici personalità femminili create da Franca Valeri, che saranno interpretate da Paola Lorenzoni, con l’accompagnamento musicale del Nicola Buffa Mediterranean jazz project. Regia a cura di Corrado Russo e Paola Lorenzoni.

La commedia. Un feroce, allegro, comicissimo ritratto delle donne di ieri e oggi. La storia è ambientata in un condominio dove abitano solo donne di ogni età, soprattutto borghesi, tra cui Lina Battiferri, che dà il titolo allo spettacolo stesso. Nel corso della rappresentazione, si affrontano in maniera grottesca la tematiche del rapporto uomo-donna e i paradossi dell’esser socialmente accettati. Il testo mette in scena un mosaico di personaggi tra i quali spiccano la sarta romana, la ragazza snob, la Bellonci ideatrice del prestigioso premio Strega, la coreografa Mitzi e tante altre. Personaggi nati inizialmente per la radio e poi successivamente portati al successo anche in teatro. A un certo punto della storia, Lina è protagonista di un sogno in cui tutti vanno al patibolo, nobili, ricchi e persino la regina Maria Antonietta. Arriva il turno di Lina, ma il boia la rifiuta. Questo fa sì che la protagonista senta sola più che mai, dal momento che è rimasta l’unica con la testa e vorrebbe esser giustiziata anche lei.

Durata: 1h15 con intervallo

