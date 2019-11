Agimus in concerto: sul palco Francesco Darmanin al clarinetto e Mattia Fusi al pianoforte

GROSSETO – Per il consueto appuntamento con artisti “under 30”, giovedì 7 novembre alle 18,30 all’aula magna del Polo Bianciardi, A.Gi.Mus. Grosseto presenta al pubblico un duo di artisti toscani: Francesco Darmanin al clarinetto e Mattia Fusi al pianoforte.

Entrambi si diplomano giovanissimi al conservatorio “Cherubini” di Firenze col massimo dei voti e la lode; decidono poi di formare un duo stabile e vincono insieme vari concorsi di musica da camera nazionali e internazionali. La comunione di idee e le capacità tecniche ed espressive hanno consentito ai due musicisti di affrontare tutto il repertorio per clarinetto e pianoforte e di avviare una intensa attività, con esibizioni nelle più prestigiose stagioni concertistiche italiane. Il programma prevede alcuni fra i brani più importanti del repertorio francese del ‘900 per clarinetto e pianoforte: la Sonata op.167 “Tristesse” di Saint-Saens, la Prèmière Rhapsodie di Debussy, la Sonata “Les Chemins de l’Amour “ di Poulenc.

“Siamo molto contenti di come stia andando questa prima stagione di A.Gi.Mus. a Grosseto – dichiara Gloria Mazzi, direttore artistico e presidente della sezione grossetana – abbiamo già un pubblico di affezionati che partecipano con interesse, e miriamo a portare la musica a nuovi pubblici”.

Patrizia Varone, vicepresidente, aggiunge: “ricordiamo anche la neonata rassegna Musica in ospedale, tre concerti da ottobre a dicembre al nuovo Ospedale Misericordia, la domenica mattina, dedicati a tutti coloro che si trovano a vivere l’esperienza ospedaliera: pazienti, familiari, medici, operatori. Per portare l’armonia, la bellezza e donare un momento di serenità in un luogo di sofferenza, ma anche di cura”.

A.Gi.Mus. Grosseto nasce nel 2018 ad opera di un gruppo di musicisti grossetani: insieme alle succitate Gloria Mazzi e Patrizia Varone, fanno parte del direttivo Claudio Cavalieri, primo violino dell’Orchestra Città di Grosseto, e Alessio D’Inverno, giovane violinista che contribuisce anche alla connessione col mondo dei social network.