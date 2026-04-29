ORBETELLO – In occasione della giornata nazionale dell’affidamento familiare, la zona-distretto Colline dell’Albegna, in collaborazione con l’associazione Rotary Club Costa D’Argento, ha organizzato un evento ludico-ricreativo per grandi e piccini che prevederà la realizzazione di giochi ed attività sul tema dei legami e delle forme di accoglienza familiare.

L’evento si terrà lunedì 4 maggio dalle 16,30 al «Bosco Rotary» di Orbetello, in via Lungolago dei Pescatori.

Questo spazio diventerà anche occasione per riflettere sui legami, sul valore della cura e sulle diverse forme di accoglienza familiare, sostenendo una cultura dell’inclusione, della solidarietà e della responsabilità condivisa.