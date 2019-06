Adulti in “gioco” nel laboratorio teatrale: spettacolo a favore del centro antiviolenza

ORBETELLO – TeatroaTTratti è questo il nome del gruppo di adulti che hanno aderito all’idea di artigianato teatrale lanciano dalla regista lagunare Irene Lizzulli che dà il titolo allo spettacolo che gli attori metteranno in scena domenica 2 giugno all’auditorium di Orbetello a partire dalle 21.15. L’ingresso è a offerta e il ricavato sarà devoluto all’associazione Olympia de Gouges, da sempre in prima linea per combattere la violenza sulle donne.

«Un laboratorio teatrale – spiega Lizzulli – é allo stesso tempo tornare bambini e crescere. Giocare, ma il gioco si fa serio quando ci aiuta a conoscersi, sperimentare, esprimersi. Sei mesi di percorso per una esperienza che ha fatto delle emozioni un cammino. Comicità, ilarità, riflessione e ironica constatazione del vivere».

«Lo spettacolo é la restituzione del primo laboratorio teatrale per adulti che ho condotto lo scorso inverno ad Orbetello. Una proposta di messa in discussione del se attraverso la recitazione che è stata condivisa e sposata in pieno dagli entusiasti partecipanti fino ad arrivare ad un vero testo scenico. Il risultato non sarà certo soltanto lo spettacolo in sé ma essere riusciti a realizzare un percorso condiviso in cui, attraverso il gioco del teatro, sono stati messe a nudo le fragilità, lo spessore delle relazioni, l’analisi ironica del vissuto di ognuno. La vera forza di questo laboratorio è stata infatti l’energia creativa e immaginativa indirizzata all’interpretazione teatrale con le paure e i dubbi propri degli “adulti” che, tolto il ruolo e la maschera della routine, vogliono salire su un palco sotto gli occhi di tutti. Da qui nasce anche il nome e il titolo dello spettacolo: I Teatroattratti, gli attratti dal teatro e coloro che “a tratti” e un poco titubanti si avvicinano a questa proposta culturale».

Laboratorio Condotto da Irene Lizzulli

Aiuto Regia Giovanna Scotto Di Fasano

I Teatroattrattisono

Sandra Bagnoli, Silvia Carotti, Tiziano Gobbato, Claudia Innocenti, Irene Lizzulli, Giada Lombardelli, Adriano Lorenzini, Tiziana Massai, Paolo Mastracca, Carolina Nuzzo, Gemma Razzoli, Giovanna Scotto Di Fasano