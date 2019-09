Ad ottobre il pellegrinaggio ad Assisi per l’offerta dell’olio

ORBETELLO – «Quest’anno il pellegrinaggio diocesano si terrà sabato 19 ottobre ad Assisi in occasione dell’offerta dell’olio da parte di tutte le diocesi della Toscana per la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco, al quale affidiamo questo nostro cammino pastorale che ha come tema “I discepoli gioirono nel vedere il Signore (Gv 19-22)”» ricorda don Tito Testi della Diocesi di Pitigliano Sovana, Orbetello.

«L’arrivo è previsto alle ore 10 presso il parcheggio sotto la Basilica: saliremo e ci ritroveremo tutti nella piazza che porta alla Basilica Inferiore; alle 10,30 entreremo in Basilica per le confessioni e alle ore 12 per la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Giovanni. Il pomeriggio è libero per la visita alla città, inoltre per chi lo desidera, alle ore 17 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola è previsto un momento di preghiera prima dei saluti».