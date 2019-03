Ad Orbetello torna “lo Sbaracco in Laguna”. Tre giorni di affari in piazza

ORBETELLO – Ad Orbetello sta per tornare lo “Sbaracco in laguna”. Quella che sarà la prossima ed attesa edizione della festa del piccolo commercio si svolgerà nel week end dal 22 al 24 marzo. Ed è così che per tre giorni, da venerdì a domenica, lungo corso Italia i negozi allestiranno i loro banchetti dalle 9 del mattino fino alle 21, con orario continuato.

L’iniziativa è, come sempre, voluta ed organizzata dal CCN Centro Commerciale Naturale di Orbetello.

I commercianti, nella sostanza, proporranno una sorta di “fuori tutto” della stagione invernale, e sarà dunque un appuntamento da non perdere per cittadini e turisti. Non solo “nice price”, perché sarà l’occasione giusta per apprezzare in anteprima le collezioni primavera-estate 2019 nel pieno dell’assortimento.

Il Ccn specifica che allo “Sbaracco” hanno aderito negozi che vendono articoli di generi diversi, e pertanto si potranno acquistare non solo capi d’abbigliamento ed accessori, ma anche biancheria, profumeria ed oggettistica per la casa, anche a prezzi di realizzo.

“Nell’era dell’alienazione, dello shopping on line low cost, delle persone che non escono più di casa e che ordinano on line anche la cena nei fast food, di perdita quindi di tessuto sociale, di rapporti e di vita reale, iniziative come lo Sbaracco devono essere considerate come un’occasione di socializzazione – dice il presidente del Ccn Maurizio Andreuccetti – in cui il commerciante si mette a disposizione anche soltanto per il puro piacere di rivedere una persona o, più semplicemente, per conoscerla. E poi è bello rivedere il corso pieno di gente, in cerca di occasioni o nella speranza di poter trovare quell’articolo finalmente alla propria dimensione di portafogli. E’ come un atto d’amore reciproco, perché il cliente ti sceglie, sceglie il centro storico per una giornata di shopping e spensieratezza, sceglie il mondo che proponi e che racconti nel tuo negozio. Ecco, per me, forse questo è il senso più vero dello Sbaracco”.

Un plauso arriva dall’Ascom Confcommercio Grosseto: “Un’iniziativa, questa, che torna a grande richiesta, e vi invitiamo a partecipare anche per conoscere i negozi di qualità e di grande gusto che, di fatto, valorizzano il centro storico di Orbetello”.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del Ccn di Orbetello l’invito è a seguire la pagina facebook dell’associazione ed il blog “Orbetellove” di Daniele Innocenti.