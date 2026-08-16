ARCILLE – Il profumo dei funghi porcini torna protagonista dell’estate ad Arcille. Da lunedì 17 a lunedì 31 agosto e poi ancora venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre si svolgerà la 44ª Sagra del Porcino, uno degli appuntamenti tradizionali della frazione alle porte di Grosseto. La manifestazione, organizzata dall’Asd Nuova Arcille, propone numerose serate dedicate alla cucina, alla musica e al divertimento, con gli stand gastronomici aperti a partire dalle 19.30.

Il porcino protagonista della tavola

Come suggerisce il nome stesso della sagra, al centro dell’iniziativa ci sarà il fungo porcino, proposto in diverse preparazioni. Il menù annunciato dagli organizzatori comprende porcini fritti, zuppa di funghi, tortelli ai porcini e carne con porcini.

Una proposta gastronomica pensata per valorizzare uno degli ingredienti più apprezzati della cucina del territorio e che accompagnerà le serate della manifestazione. Gli stand apriranno ogni giorno alle 19.30, dando così la possibilità di trascorrere ad Arcille una serata all’insegna dei sapori e della convivialità.

Ballo e divertimento tutte le sere

La Sagra del Porcino non sarà soltanto un appuntamento gastronomico. Il programma prevede infatti ballo tutte le sere, organizzato dall’Associazione Festeggiamenti Arcille. Cibo e musica saranno dunque gli ingredienti delle diverse giornate della festa, che torna anche quest’anno con una formula capace di unire la tradizione della tavola ai momenti di socialità e divertimento.

L’edizione numero 44 conferma la lunga storia della manifestazione, diventata nel tempo uno degli appuntamenti dell’estate di Arcille.

Le date della 44ª edizione

La sagra prenderà il via lunedì 17 agosto e proseguirà senza interruzioni fino a lunedì 31 agosto. Dopo una breve pausa, la festa tornerà nel primo fine settimana di settembre, con altre tre serate in programma venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre.

Un calendario particolarmente ampio che permetterà a residenti e visitatori di scegliere tra numerose occasioni per raggiungere Arcille e partecipare alla manifestazione.

Come raggiungere Arcille e le informazioni

Arcille si trova a circa 12 chilometri da Grosseto. Per raggiungere la località, le indicazioni fornite dagli organizzatori suggeriscono di prendere l’uscita Grosseto Est e successivamente seguire le indicazioni in direzione Scansano.

Per chi viaggia in camper sarà inoltre disponibile un’area sosta camper, un servizio pensato per facilitare la partecipazione anche di chi arriva da più lontano.

Per ulteriori informazioni sulla 44ª Sagra del Porcino è possibile contattare il numero 348 79 51 451. La manifestazione è organizzata dall’Asd Nuova Arcille, con il ballo curato dall’Associazione Festeggiamenti Arcille.