ARCIDOSSO – Arcidosso si prepara a celebrare un traguardo speciale: 40 anni di Festa della Castagna. La quarantesima edizione de La Castagna in Festa farà vivere il paese nei due fine settimana del 16, 17 e 18 ottobre e del 23, 24 e 25 ottobre 2026, con un programma diffuso che coinvolgerà centro storico, cantine, musei, piazze e rioni.

Il tema scelto per questa edizione, Di generazione in generazione, racconta la storia stessa della manifestazione: quarant’anni nei quali volontari, associazioni, cantinieri, amministrazioni, attività e cittadini hanno raccolto e tramandato un patrimonio fatto di tradizioni, sapori, relazioni e partecipazione, continuando allo stesso tempo a rinnovarlo.

Al centro resta la castagna, prodotto simbolo dell’Amiata e filo conduttore di una festa che negli anni è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti autunnali più partecipati del territorio. Accanto alle cantine e agli stand gastronomici ci saranno mercatini, prodotti locali, artigianato, musica itinerante, spettacoli, raduni, antichi mestieri, attività per bambini, aperture straordinarie dei musei, degustazioni e numerosi momenti di incontro.

“Quarant’anni di Festa della Castagna sono un traguardo importante per Arcidosso – dichiara il sindaco Jacopo Marini –. Sono quarant’anni di persone, associazioni, cantinieri, volontari e amministrazioni che hanno fatto crescere una manifestazione nata intorno a uno dei prodotti più rappresentativi della nostra montagna. Di generazione in generazione racconta proprio questo: il filo che unisce chi ha fatto nascere e crescere la Festa a chi oggi ne raccoglie il testimone, portando nuove idee ed energie. La Festa è cambiata, si è evoluta, ma ha mantenuto intatto il legame con Arcidosso e con la sua comunità. Quarant’anni sono una storia importante e, allo stesso tempo, un ottimo punto da cui continuare a guardare avanti”.

Il tema delle generazioni accompagnerà anche il Premio Giunto dell’Acrobata della Castagna, arrivato alla quarta edizione. La giuria di quest’anno vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, e dell’imprenditrice Moira Fabbri, due esperienze e due generazioni diverse chiamate a contribuire al racconto di una manifestazione che guarda al futuro senza perdere il rapporto con le proprie radici.

“La qualità della Festa passa inevitabilmente dalla qualità di ciò che il territorio produce e sa raccontare – sottolinea Ugo Quattrini, assessore alla Cultura del Comune di Arcidosso –. La castagna è uno dei prodotti che più identificano l’Amiata e intorno ad essa si è costruita, nel tempo, una cultura fatta di ricette, gesti, lavoro e convivialità. Nelle cantine, negli stand e nelle degustazioni vogliamo continuare a valorizzare questa identità attraverso prodotti di qualità e una proposta gastronomica capace di rappresentare davvero il nostro territorio. La Festa è anche questo: conoscere l’Amiata attraverso i suoi sapori”.

Tra gli appuntamenti torneranno A pranzo e A cena nelle Cantine, la musica nel centro storico e nei locali, il Rione dei Ferri con castagne, dolci e intrattenimento, i mercatini e gli stand gastronomici. Spazio anche alla cultura con le aperture straordinarie del Polo Museale del Castello Aldobrandesco, del Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra e del Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Il programma ospiterà inoltre Calici e Castagne: Viaggio di Gusto sul Monte Amiata, degustazione di prodotti a base di castagna e vini locali, il raduno di Vespe, Fiat 500 e auto d’epoca, la rappresentazione degli antichi mestieri, spettacoli itineranti, musica, circo, giochi in legno e la ciclopasseggiata organizzata in collaborazione con Amiata Bike.

Sabato 24 ottobre alle ore 15 il Castello Aldobrandesco ospiterà anche l’incontro pubblico della residenza d’arte Il Castello dei Mutamenti, durante il quale gli artisti racconteranno alla cittadinanza il percorso artistico e umano sviluppato ad Arcidosso.

“Un ringraziamento – conclude il sindaco Marini – va fin da ora alla Pro Loco, ai cantinieri, alle associazioni, ai volontari, agli operatori, alle attività e a tutte le persone che rendono possibile questa manifestazione. La Festa della Castagna appartiene prima di tutto a loro e alla comunità di Arcidosso”.

Il programma completo

Mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16 e giovedì 22 ottobre

Ore 21.00, via Maestro Norbu – “Nido di Fate”: torneo di Briscola a 128 coppie, fase a gironi ed eliminatorie, organizzato dal Circolino La Brizza.

Venerdì 16 ottobre

Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 – Apertura straordinaria del Polo Museale del Castello Aldobrandesco: Museo David Lazzaretti – Il profeta dell’Amiata, Museo del paesaggio medievale, Museo delle armi, Museo di arte e cultura orientale (MACO).

Apertura Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra.

Ore 17.00-23.00 – Apertura Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Ore 18.00, Sala consiliare – Presentazione del libro di Sara Monaci Sfruttamento. Made in Italy.

Ore 19.30, centro storico – A cena nelle Cantine, con piatti tipici, vino e animazione.

Ore 23.00, centro storico – Musica nelle Cantine.

Sabato 17 ottobre

Ore 9.30 – Per le vie del paese mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità.

Ore 10.00, via Maestro Norbu – Raduno di Vespe.

Piazza Cavallotti – Antichi mestieri, con rappresentazione in costume dei lavori più diffusi nelle campagne e nei paesi all’inizio del Novecento.

Ore 10.00-19.00 – Apertura straordinaria del Polo Museale del Castello Aldobrandesco.

Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 – Apertura Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra.

Ore 11.00-23.00 – Apertura Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Ore 12.30, via Maestro Norbu – “Nido di Fate”: apertura casse stand gastronomico.

Ore 15.00, Rione dei Ferri – Dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e musica con i Motofolk.

Ore 16.00 – Magicalboola Brass Band, spettacolo itinerante per le vie del paese.

Ore 17.00 – Barbadicapra, spettacolo itinerante con musica e acrobazie in sella a un motociclo.

Ore 18.00 – Coro Santa Anastasia di Buddusò per le vie del paese.

Ore 18.30, Castello Aldobrandesco – “Calici e Castagne: Viaggio di Gusto sul Monte Amiata”, degustazioni di prodotti a base di castagna e vini locali a cura dell’Associazione per la Valorizzazione della Castagna Amiatina IGP.

Ore 19.00 – “Nido di Fate”: apertura casse stand gastronomico.

Ore 19.30 – A cena nelle Cantine.

Ore 23.00 – Musica nel centro storico, dal Castello fino a via Talassese.

Domenica 18 ottobre

Ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità.

Ore 10.00, via Maestro Norbu – Raduno Fiat 500 e auto d’epoca.

Piazza Cavallotti – Antichi mestieri.

Ore 10.00-19.00 – Apertura straordinaria del Polo Museale del Castello Aldobrandesco.

Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 – Apertura Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra.

Ore 11.00-23.00 – Apertura Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Ore 12.30 – Apertura casse dello stand gastronomico “Nido di Fate”.

Centro storico – A pranzo nelle Cantine.

Ore 15.00, Rione dei Ferri – Prodotti a base di castagne, caldarroste e musica con Tutta colpa di Vasco.

Corso Toscana – Scuola di Circo, spettacoli per grandi e bambini.

Ore 15.30, Corso Toscana – Piazzetta MPS: concerto del coro sardo Santa Anastasia di Buddusò, “Musica in Limba Sarda”.

Ore 16.30 – Band Archimossi e, a seguire, “Trampoli e fuochi”, spettacolo di trampolieri, fuoco e giocoleria.

Ore 17.00 – “Splash”, spettacolo con il Clown Zip.

Ore 19.00 – Apertura casse stand gastronomico “Nido di Fate”.

Ore 19.30 – A cena nelle Cantine.

Venerdì 23 ottobre

Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 – Apertura straordinaria del Polo Museale del Castello Aldobrandesco.

Apertura Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra.

Ore 17.00-23.00 – Apertura Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Ore 19.30 – A cena nelle Cantine.

Ore 21.15, via Maestro Norbu – “Nido di Fate”: finalissima del Torneo di Briscola.

Ore 23.00 – Musica nelle Cantine.

Sabato 24 ottobre

Ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità.

Ore 10.00, piazza Cavallotti – Apertura Area Giochi in Legno.

Ore 10.00-19.00 – Apertura straordinaria del Polo Museale del Castello Aldobrandesco.

Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 – Apertura Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra.

Ore 11.00-23.00 – Apertura Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Ore 12.30 – “Nido di Fate”: apertura casse stand gastronomico.

Centro storico – A pranzo nelle Cantine.

Ore 15.00 – Motofolk, musica e intrattenimento itinerante in sella a un sidecar.

Rione dei Ferri – Dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e musica con Duo Roby e Giusy.

Castello Aldobrandesco – La residenza d’arte “Il Castello dei Mutamenti” incontra la cittadinanza, per raccontare il percorso artistico e umano della residenza.

Ore 16.30 – Bandão, spettacolo itinerante.

Ore 18.00 – “Su e giù pe’ le contrade Tour” di Leggera Electric Folk Band.

Ore 19.00 – “Nido di Fate”: apertura casse stand gastronomico.

Ore 19.30 – A cena nelle Cantine.

Ore 23.00 – Musica nel centro storico dal Castello a via Talassese.

Domenica 25 ottobre

Ore 9.30, partenza da via Maestro Norbu – “Nido di Fate”: ciclopasseggiata in collaborazione con Amiata Bike.

Per le vie del paese – Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità.

Ore 10.00, via Maestro Norbu – Raduno auto d’epoca.

Piazza Cavallotti – Apertura Area Giochi in Legno.

Ore 10.00-19.00 – Apertura straordinaria del Polo Museale del Castello Aldobrandesco.

Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 – Apertura Museo delle Emozioni GA.MU Artereastra.

Ore 11.00-23.00 – Apertura Museo etnografico Casa dei Secchi e dei Triachi.

Ore 12.30 – “Nido di Fate”: apertura casse stand gastronomico.

Centro storico – A pranzo nelle Cantine.

Ore 15.00, Rione dei Ferri – Dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e musica con Emilio e Elena.

Ore 15.30 – Raduno Bande promosso da Anbima.

Ore 19.00 – “Nido di Fate”: apertura casse stand gastronomico.

Ore 19.30 – A cena nelle Cantine.