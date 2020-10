Ad Arcidosso torna la Castagna in Festa: tra trekking, degustazioni e giochi tradizionali

ARCIDOSSO – Vivere questo ottobre in sintonia con la natura, i sapori e i colori dell’autunno? Ad Arcidosso si può perché la Castagna in Festa, storico evento del comune amiatino, anche quest’anno ci sarà, pur con qualche importante cambiamento. Non si tratterà della stessa festa, le caratteristiche cantine presenti nel centro storico non saranno aperte, stessa cosa per la tensostruttura in piazza Indipendenza, ma la Castagna in Festa nell’anno del Covid si svolgerà all’aperto, sfruttando i grandi spazi che il Monte Amiata offre e favorendo attività outdoor come passeggiate, trekking organizzati e degustazioni.

La Festa quest’anno è stata notevolmente ridimensionata a causa del delicato contesto sanitario, ma è stato comunque deciso di confermare un evento, che con la dovuta attenzione si può svolgere in totale sicurezza.

Tutto più contenuto insomma, ma ciò che rimane inalterata è il fascino dell’autunno appunto che con i suoi colori, odori e sapori sarà la cornice perfetta di un ricco calendario di appuntamenti, spalmanti in quattro weekend. Visite guidate in contesti naturalistici mozzafiato, come ad esempio il Monte Labro, trekking urbani alla scoperta dei graziosi borghi (non solo Arcidosso ma anche le frazioni) e cene a base di piatti tipici nelle suggestive sale del Castello Aldobrandesco. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune, dalla Pro Loco e dal Centro Commerciale Naturale di Arcidosso con la collaborazione delle associazioni arcidossine. Tutte le iniziative sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria; le visite guidate e le escursioni a piedi completamente gratuite.

PASSEGGIANDO NEL TEMPO: UN NUOVO FORMAT DI CAMMINATE

Già sperimentato in estate “Passeggiando nel Tempo” sono camminate in luoghi del comune di Arcidosso dove il passato e la storia locale hanno un ruolo da protagonista. Sabato 10 ottobre, alle 16 è in programma il primo appuntamento e protagonista sarà il Medioevo. Una giornata nel 1300 ad Arcidosso, come si viveva fuori e dentro il Castello, a cura di Fabiola Favilli. Sabato 17 ottobre, alle 15.30, con Fernanda Biserni si svolgerà invece una passeggiata alla scoperta della storia e delle chiese di Arcidosso. Sempre insieme a Flavia, domenica 25 ottobre, alle 16 sarà possibile scoprire Arcidosso e il suo figlio prediletto: Davide Lazzaretti. Un tour guidato che farà scoprire i luoghi che hanno visto nascere e crescere il Profeta dell’Amiata. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 31 ottobre alle 15.30. Dove, di nuovo insieme a Fabiola Favilli, grandi e piccini potranno camminare divertendosi, andando a caccia di monumenti presenti nel centro storico del borgo amiatino.

TREKKING TRA I COLORI DELL’AUTUNNO

In questa festa della castagna all’aria aperta non potevano mancare le passeggiate in mezzo ai bellissimi castagneti dell’Amiata. In programma 4 uscite “Tra i colori dell’autunno” accompagnati da due guide ambientali del territorio Mario Malinverno ed Erika Morganti. I visitatori potranno immergersi in un tipico castagneto di montagna e scoprire curiosità, aneddoti e storie legate ai luoghi visitati. La prima si svolgerà domenica 11 ottobre alle 9. Il percorso inizierà da Arcidosso (piazza Indipendenza), proseguirà verso il Monumento ai Caduti, Canali, Bagnoli, Poggetto, Le Piane, dove è presente il castagneto, Cascata, La Sega, Bagnoli, Canali e ritorno. Il secondo appuntamento è domenica 18 ottobre e insieme alla guida ambientale il percorso partirà sempre da Piazza Indipendenza e toccherà San Leonardo, Mulinaccio, Fornaci, San Lorenzo (Castagneto), Il Pino e infine rientro. Domenica 24 ottobre la passeggiata si sposta nel borgo di Montelaterone e condurrà i visitatori alla scoperta del castagneto e del seccatoio in località Sorripe. È previsto lo spostamento in auto fino a Montelaterone, poi la passeggiata toccherà, Santa Lucia, La Valle, Sorripe, Montelaterone e rientro. Ultimo di quattro appuntamenti è domenica 1 novembre con la visita a un castagneto in località Le Macchie.

SAPORI D’AMIATA E LA BUONA TAVOLA: ECCO DOVE DEGUSTARE PRODOTTI E PIATTI TIPICI

Non mancheranno gli angoli enogastronomici e gli appuntamenti con i sapori tipici del Monte Amiata. Sabato 17 e sabato 24 ottobre, a partire dalle 20 nelle suggestive sale del Castello Aldobrandesco si svolgerà “La Buona Tavola”. Cena a base di piatti tipici organizzata dall’associazione Aldobrandesca, che presenterà piatti realizzati dai ristoratori locali. Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 ottobre è in programma, a partire dalle 16 “Sapori d’Amiata”, caldarroste, vin brulé e degustazione di prodotti tipici amiatini in Corso Toscana con musica dal vivo.

SPORT E GIOCHI TRADIZIONALI

Domenica 18 ottobre, a partire dalle 8 si svolgerà la “Monte Labro Challenge 2020″ I Memorial Carlo Poggiolini, il ritrovo è previsto al Campo dei Tigli Montelaterone. Cicloturistica randonnée in autonomia su fondo misto e Ciclopasseggiata promozionale MTB con accompagnatore.

Spazio infine dedicato al tradizionale Torneo di Briscola: sarà possibile iscriversi venerdì 16 e venerdì 23 ottobre a partire dalle 21, presso i locali delle Fonti del Poggiolo.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE: ECCO I CONTATTI

Pro Loco Arcidosso – Piazza indipendenza 58031 Arcidosso (GR)

Cell. (+39) 366 74 72 612 – locoarcidosso@yahoo.it – www.prolocoarcidosso.it – Pro Loco Arcidosso

Cell. (+39) 371 43 39 714 > Lun-Sab dalle 08:00 alle 17:00 (anche whatsapp)

Facebook: Comune di Arcidosso > Messaggio in posta privata