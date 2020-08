Ad agosto aperture serali al Parco archeominerario di San Silvestro

PIOMBINO – Gli appuntamenti estivi nei Parchi e Musei della Val di Cornia proseguono a pieno ritmo.

Con il mese di agosto tornano al Parco archeominerario di San Silvestro le aperture serali del giovedì con la possibilità di una suggestiva visita in notturna a bordo del treno della Galleria Lanzi Temperino.

Ad ampliare l’offerta serale del parco, la possibilità di cenare al ristorante Santa Barbara che, per l’occasione, propone la formula aperitivo con stuzzicherie e bevanda (compreso vino della casa e birre in bottiglia) e la formula apericena con le stesse stuzzicherie ma in piatto da portata.

Le proposte del Parco si arricchiscono inoltre di visite e laboratori speciali per tutta la famiglia.

Dal 4 agosto fino al 4 settembre, ogni martedì, mercoledì e venerdì sarà infatti possibile partecipare all’attività “Pomeriggi in famiglia, alla scoperta delle erbe del Parco”.

Un laboratorio pensato per tutta la famiglia che consentirà di scoprire il mondo delle piante sperimentando, attraverso i sensi e la produzione di piccoli oggetti, le proprietà delle erbe che crescono attorno al villaggio medievale di Rocca San Silvestro. Il laboratorio si svolge all’aperto, rispettando le norme sul distanziamento. Il costo per la partecipazione è incluso nel prezzo del biglietto di visita della Rocca; è possibile l’acquisto online del biglietto abbinato alla visita guidata con il treno minerario delle ore 15.30 (con ritrovo alla biglietteria alle ore 14.45).

Info

La visita serale con il treno e il laboratorio sono acquistabili anche online entro il giorno precedente (www.ticketlandia.com/m/parchivaldicornia). Info tel. 0565226445.