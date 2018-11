“Accendiamo il Natale”: mercatini e l’apertura della casina di Babbo Natale a Paganico

PAGANICO – Il 2 dicembre arriva a Paganico “Accendiamo il Natale” con i mercatini e l’apertura della casina di Babbo Natale. Tutti gli appuntamenti con teatro, musica e letture partecipate per i bambini fino al 6 gennaio.

A Paganico, domenica 2 dicembre, l’amministrazione comunale da il via alle manifestazione natalizie con una giornata ricca di attrazioni. Dalle ore 10 nel centro storico ci saranno i mercatini di Natale con esposizione di prodotti tipici e d’artigianato e, novità di quest’anno, dalle ore 14 aprirà la Casina di Babbo Natale che si potrà visitare fino alla Befana, durante i fine settimana e nei giorni festivi. Nel pomeriggio si proseguirà con animazione per bambini, musica, castagne, vin brulé e altre prelibatezze.

«L’idea della Casina di Babbo Natale è nata dalla sinergia tra il Comune e i cittadini e i commercianti che l’hanno realizzata – commenta il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi insieme all’assessore alla cultura Piero Cortecci che aggiungono – Anche la Misericordia di Paganico allestirà un presepe in piazza della Vittoria; inoltre tutti gli addobbi nelle frazioni sono realizzati in collaborazione con le pro loco e i comitati dei festeggiamenti. È bello vedere questo coinvolgimento da parte dei nostri concittadini che testimoniano con il loro impegno l’amore verso i nostri paesi».

Nel mese di dicembre ci sarà spazio per il teatro con “Canto di Natale” di Charles Dickens, letto e raccontato da Giacomo Moscato (23/12 a Civitella Marittima), e per la musica con le Vocal Sisters nel concerto Christmas Gospel (24/12 a Casale di Pari) e le Spuma Stella nel concerto Christmas Swing (26/12 a Paganico).

«Le novità non sono finite; – aggiunge Alessandra Biondi – Quest’anno abbiamo creato uno spazio dedicato ai bambini e al mondo dei libri con la nuova rassegna “Natale in favola”. Saranno quattro laboratori durante i quali bambini vivranno la magia del Natale attraverso la lettura ad alta voce e la lettura partecipata delle fiabe e delle favole di ieri e di oggi. È proprio nei piccoli paesi – conclude il Sindaco – che possiamo riscoprire il vero spirito del Natale e quest’anno cercheremo di farlo attraverso la cultura e i libri. Ci auguriamo una bella partecipazione e invitiamo tutti i genitori ad accompagnare i bambini e i ragazzi». La rassegna “Natale in favola” è curata dall’associazione culturale “Periferica – Libreria fuori dal centro”. Gli appuntamenti sempre alle ore 15.30 saranno a Casale di Pari (28/12), Paganico (29/12), Civitella Marittima (2/01) e Pari (5/01).

Per informazioni: Ufficio Comune 0564 -900409; pagina Facebook Comune di Civitella Paganico.