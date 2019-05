“Accadde a Berlino”: film, incontri e buffet per i trent’anni dalla caduta del muro

GROSSETO – Al Cinema Stella si ricorda la caduta del Muro di Berlino. Mercoledì 15 maggio, a partire dalle 17, alla sala di via Mameli è in programma “Accadde a Berlino. 1989-2019 – Trenta anni dalla caduta del Muro”, un’iniziativa promossa da Flavio Fusi con il patrocinio dell’associazione culturale “La Quercia”.

Il 2019 segna l’anniversario di una data decisiva della storia moderna e fondativa del nostro mondo attuale. Attraverso immagini e parole, si ripercorreranno quei giorni di trenta anni fa.

Alle 17 proiezione del film “Le vite degli altri” di Florian Henckel von Donnersmarck. Berlino Est, 1984: nel clima di terrore creato dalla Polizia di Stato, la famigerata Stasi, Georg Dreyman, drammaturgo e Christa-Maria Sieland, sua compagna ed attrice famosissima sono considerati fra i più importanti intellettuali dal regime comunista. Finché il ministro della cultura, vede uno spettacolo di Christa-Maria, se ne innamora e dà l’incarico al migliore agente della Stasi di spiare la coppia. Con i sofisticatissimi sistemi di intercettazione l’agente HGW XX/7 entra nelle loro vite registrando ogni loro passo, ogni loro parola, fino a interferire con le loro azioni. Ma l’intreccio tra le vite degli altri e la sua finisce per stravolgere il destino di tutti.

A seguire, intorno alle 18.30, “Il muro, i muri”, incontro con il giornalista Flavio Fusi, il corrispondente per l’Italia della tv tedesca RTL Television, Udo Gumpel, e la scrittrice Roberta Lepri.

Alle 20 buffet e alle 21 il film “Good bye, Lenin!” di Wolfgang Becker. Siamo nella Germania dell’Est, ottobre 1989. La mamma di Alex, attivista per il progresso sociale e il miglioramento della vita nel regime socialista, cade in coma. Si risveglia otto mesi più tardi quando, nel frattempo, è stato abbattuto il muro di Berlino ed è stata abolita la divisione tra la Germania Est e Ovest. Alex non potrebbe essere più felice per il risveglio della madre ma ha un grande problema: deve evitarle lo shock visto che il suo cuore è ancora molto debole. Per non farle scoprire quello che è successo trasforma l';appartamento in cui vivono in una sorta di museo socialista, in cui nulla sembra essere cambiato. Ma ben presto la mamma sente l’esigenza di vedere la televisione e di alzarsi dal letto.

Biglietto unico: 10 euro (7 euro per la visione di un solo film). Per questa giornata non sono valide tessere.