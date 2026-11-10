GROSSETO – Giovedì 12 novembre, alle ore 18.00, nella Chiesa dei Bigi all’interno del Polo culturale Le Clarisse, un nuovo appuntamento del ciclo “Aperitivi letterari nel museo”, con la presentazione del romanzo “Mare di lapislazzuli” (2026) della scrittrice grossetana Laura Giorgi. A dialogare con l’autrice sarà Fulvia Perillo.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 3 euro, ridotto 2 euro e comprende una degustazione di vini 414, il libero accesso al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e alle mostre temporanee in corso. Il biglietto dà inoltre diritto a un ulteriore ingresso al museo in una giornata successiva.

Il romanzo racconta la storia di Lara, una donna segnata da esperienze dolorose, dall’abbandono e dalla perdita della madre, alle prese con un difficile percorso di crescita e ricerca della propria identità. Attraverso ricordi, relazioni complesse e incontri significativi, la protagonista cerca di trovare il proprio posto nel mondo, confrontandosi con i legami familiari, le aspettative sociali e le ferite del passato. Elemento centrale della narrazione è una collana di lapislazzuli, simbolo del legame con la madre e filo conduttore delle diverse fasi della vita di Lara.

Il romanzo affronta temi universali come la perdita, i rapporti familiari e la ricerca di sé, attraverso una narrazione intensa e attenta alla dimensione emotiva dei personaggi.

Nata a Grosseto nel 1955, Laura Giorgi è autrice di numerose opere tra romanzi, racconti e raccolte poetiche. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi concorsi letterari nazionali e collabora con la rivista di enigmistica “Penombra”.