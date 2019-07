A via il weekend del Porto della Maremma: balli, musica e spettacoli per bambini

MARINA DI GROSSETO – Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, quello in programma al Porto della Maremma, per il calendario de “Le sere al Porto 2019″. Organizzato dal Porto della Maremma, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Grosseto, “Le sere al Porto” offrono intrattenimento gratuito al pubblico più variegato, nel suggestivo scenario della terrazza del Porto. Tutti gli spettacoli sono condotti da Davide Braglia e Valentina Cannavacciulo.

Venerdì 19 #dance con la serata spettacolo della scuola di ballo Bulli e Pupe. La pista si apre alle 21.45 sulla terrazza del Porto della Maremma, dove si esibiranno gli allievi di tutti i livelli della scuola, Seguirà una mini-lezione di salsa e bachata, aperta a tutti. La notte continua poi con Dj set.

Sabato 20 serata #Family con lo spettacolo ” Tre pecore viziose “, una commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta, attore e commediografo del teatro napoletano di fine ‘800, nonché creatore del teatro dialettale. Ambientata a Napoli alla fine del 1800 e interpretata dagli attori della compagnia Viva noi, la commedia è messa in scena con la regia di Michela Rendina. “Tre pecore viziose” parla di tre uomini Fortunato, Camillo e Felice, che a dispetto della loro situazione familiare se la spassano con tre giovani donne, tre modiste, alle quali fanno credere addirittura di avere intenzione di sposarle. Peccato però che dovranno fare i conti con la padrona della casa” donna Beatrice, rispettivamente moglie, sorella e zia dei tre, la quale tiene le redini di tutta la famiglia in quanto ricca e amministratrice di tutti i beni della casa. Ovviamente in virtù di tale situazione si innescheranno momenti di ambiguità e intrecci che appassioneranno il pubblico. Interpreti della commedia sono: Maria Alessia Cerbone, Giovanna Palmucci, Michela Rendina, Giancarlo Piantieri, Massimiliano Angeloni, Francesco Cerbone, Zelinda Vacchiano, Antonio Carlino, Katia Fini, Lara Faenzi, Ilaria Papini, Francesco Toti. Le luci e audio sono a cura di Ciro Nocerino, i costumi di Mirella Culicchi e dello staff dell’associazione e le scenografie a cura di Massimiliano Angeloni e staff Viva noi.

Per chiudere il fine settimana, domenica 22 l’immancabile appuntamento #LiveMusic con la Harley Davidson Night e il concerto degli Easy Deasy, tribute Band degli Acdc. Sulla terrazza del Porto della Maremma sfileranno le Harley Davidson, a cura di Monster Cycles. Alle 21.45, inizierà il concerto degli Easy Deasy, la tribute band degli ACDC. Di origine viterbese, il gruppo nasce a metà 2013 ed è riuscito in breve tempo a imporsi nei migliori live club sia a livello provinciale che regionale, suonando nei maggiori live club italiani, varcando anche i confini nazionali per portare la loro musica a Parsberg vicino Norimberga. Lo spettacolo si compone di orqani storici di tutta la carriera degli ACDC dando così vita a uno show dinamico, adrenalinico, da far battere i piedi e scuotere la testa da inizio a fine. La fedeltà nella scelta dell’amplificazione e nella ricerca della strumentazione come gli originali, l’abbigliamento, la voce mix perfetto tra Bon Scott e Brian Johnson ne fanno una delle tribute più apprezzate.