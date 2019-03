A Vetulonia, al ritrovo di Bes torna il Piano day

VETULONIA – Torna a Vetulonia il Piano day. Nato da un’idea del pianista Nils Frahm, il Piano day è uno degli eventi che riunisce appassionati e amanti del pianoforte e musicisti di tutto il mondo. Giunto ormai alla sua quarta edizione, il Ritrovo di Bes (via Garibaldi) è stato scelto da Nico Pistolesi Music come punto di ritrovo per tutti gli amanti degli 88 tasti e del mondo che gira intorno a loro.

L’evento, che si svolgerà sabato 30 marzo, si dividerà in due momenti:

Ore 18:30 – 19:30

Introduzione al mondo del pianoforte. La storia, i personaggi curiosi, i pianisti ed i generi musicali che lo hanno accolto come strumento versatile e multifunzionale.

Ore 21:30 – 23:30

Concerto. Nico Pistolesi: Piano Rhodes, Stefano Giuggioli: Batteria e Percussioni, presenteranno un concerto dedicato alla musica per pianoforte e non solo. Brani del repertorio Classico, Blues, Jazz e Pop, insieme per raccontare la storia, attraverso le note, di uno degli strumenti più complessi e interessanti che siano mai stati concepiti e costruiti (www.ilritrovodibes.it).

Ingresso gratuito