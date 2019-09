“A veglia”, storie magiche e di cucina: il Teatro Studio in scena a Ribolla

RIBOLLA – Continuano le iniziative legate al progetto “Il magico puma e l’erba agrimonia. La narrativa popolare: dalla voce degli anziani una risorsa per il territorio”. Il prossimo appuntamento è al circolo Arci di Ribolla (Roccastrada), in via Campania, domenica 15 settembre, con lo spettacolo del Teatro Studio “A veglia”.

Lo spettacolo che è gratuito, è in programma alle 20.30 e vuole ricreare le condizioni della “veglia”, in cui ogni partecipante era chiamato a raccontare storie, aneddoti o semplici scampoli di vita. Gli attori del teatro si alterneranno così in narrazioni legate al mondo del magico, come le streghe o i lupi mannari, invogliando a partecipare anche il pubblico con le storie di cui sono a conoscenza.

“Il magico puma e l’erba agrimonia” è un progetto di ricerca ambientato nei comuni della Maremma sui temi del magico e del cibo e intende esplorare da un lato la relazione tra la cultura tradizionale e il mondo dell’irrazionale e delle “paure”, e dall’altro tra il mondo contadino e l’utilizzo del cibo. Il progetto è finanziato da Regione Toscana che vede Arcisolidarietà Grosseto come ente capofila.

Per chi vuole, prima dello spettacolo, è previsto un aperitivo. Orari: aperitivo ore 19.30. Spettacolo “A veglia” alle 20.30.