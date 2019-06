“A testa bassa”: David La Mantia presenta la sua raccolta di poesie

GROSSETO – “A testa bassa” è il titolo della raccolta poetica che sarà presentata martedì 25 giugno alle ore 19.30 alla libreria Qb Viaggi di carta. L’autore David La Mantia ne parlerà insieme a Elisa Casaburi.

“Credo che la poesia oggi debba essere insolente, fastidiosa – spiega David La Mantia- come un tafano d’estate. Credo che abbia il dovere di tormentare le coscienze, magari di farsi odiare, senza mai precipitare nel patetico e nel retorico, nel consolatorio e nell’ovvio, nei campi di grano solcati dal vento, negli amori inimitabili griffati da parole di cartapesta. Credo che la poesia oggi possa emozionare solo raccontando il vento che sfiora i frigoriferi accesi, i farmaci adagiati sul tavolo, i gatti divorati dal diabete, le mani sudate,

le improvvise frenate, gli schianti. E soprattutto la morte. La morte che non libera da tutto, che non apre varchi alla luce, la morte come incontro qualunque, la morte e basta. Credo di avervi detto quanto basta. Il resto, magari, un’altra volta, altrove, quando saremo pronti”.