A teatro lo spettacolo “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello

GROSSETO – Doppia replica per “L’uomo, la bestia e la virtù” lo spettacolo del Laboratorio teatrale Ridi pagliaccio per la rassegna “Non ci resta che ridere ’19” giunta alla XI edizione. Domenica 31 marzo alle 17 e alle 21 l’appuntamento con Pirandello è al teatro degli Industri di Grosseto. Lo spettacolo è a cura della Compagnia “I Teatranti di Fabio Cicaloni” di Grosseto con Fabio Cicaloni, Bernardino Tartaglia, Fabrizio Cattarulla, Paola Salvestroni, Giacomo Mantiglioni e Maria Chiara Detti adattamento e regia di Fabio Cicaloni.

La storia

L’integerrimo e severo professor Paolino (l’Uomo) è l’amante segreto della virtuosa e morigerata Signora Perella (la Virtù), moglie trascurata di un Capitano di mare sanguigno e fedifrago (la Bestia). La vita degli amanti viene sconvolta dalla notizia della gravidanza della donna e l’imminente ritorno a casa del marito, per un brevissimo soggiorno, moltiplica l’angoscia. Occorre dunque occultare le responsabilità e salvare l’onore. Paolino, con l’aiuto di un amico medico, concepisce un piano che, con l’aiuto di potenti afrodisiaci, metta il marito in condizione di congiungersi con la moglie legittimando così la sua gravidanza. Per salvare dunque l’apparenza e la rispettabilità la dolce signora Perella si prostituisce col marito e Paolino mette in salvo l’onestà e la dignità.

Note di regia

L’essere umano indossa una maschera che occulta la sua vera natura, ma viene giudicato proprio per la maschera che indossa. È il paradosso borghese che Pirandello ha estremizzato in questo apologo in tre atti come egli stesso lo definisce, scritto nel 1919 e tratto dalla novella “Richiamo all’obbligo”. Il tema si sviluppa su tre livelli: farsa, commedia e dramma, con pennellate di cinismo.

Si tratta di una Mandragola rovesciata, ovvero stavolta è l’amante a far di tutto, perché l’amata si prostituisca con il marito.

Il piano avrà successo? Paolino si accusa di essere una bestia, il capitano afferma che bisogna essere uomini, cosa facile con una moglie personificazione della virtù: ancora maschere, ma tutte rimescolate. Ipocrisia? Il professore aveva spiegato al suo allievo che il significato del greco ‘upocritès’ è ‘colui che recita una parte per professione, ma è male se si è ipocriti per gusto’ e lui, pover’uomo, si è trovato ad essere ipocrita per necessità!

ORGANIZZAZIONE: FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori di Grosseto

CO-ORGANIZZAZIONE: COMUNE DI GROSSETO – Assessorato alla Cultura

PRODUZIONE: Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto

DIRETTORE ARTISTICO: Giacomo Moscato

SPONSOR: BANCA TEMA

COLLABORAZIONE: GRAPPE NANNONI

BIGLIETTI: € 10,00

PREVENDITA: Edicola LA PACE di Grosseto (via della Pace, accanto all’ingresso del Sacro Cuore)

INFO: www.ridipagliaccio.it – cell. 333 6140794 – e-mail: giacomo.moscato73@gmail.com