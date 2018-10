A teatro arriva un classico: agli Industri c’è il Fu Mattia Pascal

GROSSETO – Al via la stagione teatrale 2018/2019 curata dal Comune di Grosseto insieme a Fondazione Toscana spettacolo onlus. In scena venerdì 26 ottobre alle 21, agli Industri, “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, una prima nazionale con Daniele Pecci.

Mattia Pascal vive in un immaginario paese della Liguria. Il padre gli ha lasciato una discreta eredità, che presto va in fumo a causa dei maneggi dell’amministratore, Batta Malagna. per vendicarsi, Mattia ne compromette la nipote, che poi è costretto a sposare, ritrovandosi anche a convivere con la suocera, che lo disprezza. La vita familiare è un inferno, umiliante l’impiego. Mattia decide di fuggire per tentare una vita diversa.

Sempre venerdì 26 ottobre, alle 18, al teatro degli Industri è in programma un incontro pubblico con Daniele Pecci e tutto il cast; seguirà un aperitivo.