A teatro arriva “Cani morti” di Jon Fosse. Prima dello spettacolo un aperitivo per gli spettatori

MONTEROTONDO MARITTIMO – La stagione del Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, realizzata grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e di Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con Officine Papage Residenza Artistica Toscana, prosegue domenica 3 febbraio alle ore 21.15 con Cani morti, spettacolo prodotto dal Teatro Metastasio di prato, che porta in scena un giallo inedito dello scrittore norvegese Jon Fosse, considerato da Daily Telegraph “uno dei 100 geni viventi”.

Il lavoro, diretto da Massimiliano Civica per la regia di Carmelo Alù, si interroga sulle relazioni umane, puntando tutto sulla bellezza del racconto e sull’autoironia dei protagonisti. Un giovane vive da solo con sua madre e il suo amato cane in una casa in un piccolo villaggio sui fiordi. Il cane è scomparso e questa assenza è il perno del dramma, tutto è giocato su un crescendo di tensione. Jon Fosse scrive questo testo per indagare cosa succede dentro una casa, dietro una finestra. E poco importa se tutte le famiglie felici si somigliano, perché ogni famiglia infelice invece è disgraziata a modo suo.

In scena gli attori Alessandra Bedino, Domenico Macrì, Emanuele Linfatti, Caterina Fornaciai, Daniele Paoloni. Prima dello spettacolo, dalle 19.00 aperitivo offerto agli spettatori presso la stanza comunale di via Pietro Gori, con i prodotti della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili.

Biglietti: intero 10€, ridotto 8€. Prevendita il giorno prima di ogni spettacolo presso comune di Monterotondo Marittimo ore 10-12. Informazioni ai numeri: 0566 906352, 339 8698181.