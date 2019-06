A Sticciano Scalo torna la tradizionale sagra degli strozzapreti

STICCIANO SCALO – Nei giorni 12-13-14 e 19-20-21 luglio torna la Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada. L’evento, giunto alla 25°edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Sticciano e si terrà presso la nuova struttura polivalente.

Gli strozzapreti sono un tipo di pasta della tradizione della Maremma grossetana, realizzata con ingredienti semplicissimi , l’acqua e la farina, e conditi con sughi realizzati dalle mani delle cuoche di Sticciano. Quest’anno il primo venerdì della sagra, il 12 luglio, sarà dedicato ai grani antichi. In questa data verranno proposti solo gli strozzapreti fatti con una selezione di grani antichi prodotti con metodo biologico dall’azienda Usi Civici Sticciano, appartenente alla filiera il D.r.a.g.o. (Distretto rurale agricolo gastronomico organizzato) oltre agli altri piatti tipici (tortelli, carne alla brace e altre pietanze della cucina maremmana).

L’apposita area attrezzata, un ambiente accogliente ed immerso in un parco naturale composto da un bosco di sughere, offre tutti i servizi necessari a garantire il divertimento ed il comfort degli ospiti: bar, palco per le serate di musica dal vivo e ballo, mostra mercato ed esposizioni, luna park e parco giochi per i bambini. È inoltre disponibile un ampio parcheggio gratuito a 300 mt dalla festa, nella zona della stazione ferroviaria. Inoltre per tutti gli amanti del mare, questo è raggiungibile in macchina in soli 20 minuti.

Il ristorante apre ogni sera dalle 19:30. Alle 21:00 iniziano invece gli spettacoli musicali, organizzati dalla sezione Avis Sticciano Cherubini.