A “Spazio libero” uno spettacolo teatrale per raccontare la nascita della Costituzione

GROSSETO – “Quello di mercoledì 25 settembre sarà uno ‘Spazio libero’ nel segno della Costituzione e degli aspetti democratici e libertari che hanno cementato la nascita della Carta repubblicana – racconta Paolo Pisani, organizzatore dell’evento -. Costituzione alla cui realizzazione e varo partecipò attivamente anche il maremmano Randolfo Pacciardi, per anni Ministro della Difesa. Una figura di politico coraggiosa ed illuminata, anticipatrice anche di quella modernità politica, che deve essere ancora completata”.

Si tratta di uno spettacolo teatrale, realizzato dal direttore dell’associazione Polis 2001, Francesco Tarsi, su idea Pisani, un lavoro che già mesi fa ha avuto la sua prima nella multisala Aurelia Antica per poi essere bissato, avendo avuto il patrocinio della Camera dei Deputati, anche al Salone Regina di Palazzo Madama.

“Ebbene – osserva Paolo Pisani – il parlarne a ‘Spazio Libero’ vuol essere un’occasione in più per informare la gente della bontà di questo lavoro che permetterà anche a molti di conoscere il personaggio di cui la nostra terra può storicamente e politicamente vantarsi. L’appuntamento, a cui oltre a Francesco Tarsi parteciperanno anche attori e collaboratori dell’evento teatrale, è fissato per le 18 di mercoledì 25 settembre in Sala Pascucci, come sempre, con libero ingresso”.