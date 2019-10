A “Spazio libero” si parla di social e odio in rete: confronto con gli esperti

GROSSETO – Mercoledì 16 ottobre, alle ore 18 in sala Pascucci, a “Spazio libero” parlerà di social dove assistiamo spesso a commenti offensivi e incivili, triviali e beceri. Un fenomeno diffuso che innesca reazioni a catena, che vanno a sfociare anche in contenziosi giudiziari.

“A Spazio libero parleremo di questi comportamenti – osserva l’organizzatore Paolo Pisani – insieme a vari personaggi e professionisti, tra cui la sociologa Cosima Melle, il giornalista Giacomo d’Onofrio, impegni permettendo, ed altri. L’intento sarà quello di analizzare un po’ e mettere a fuoco questo tipo di comportamento che crea discredito ad un tipo di servizio, definibile in senso lato di informazione. L’obiettivo è stimolare un’introspezione e una collettiva disamina dell’approccio spesso errato e non ortodosso che molti hanno con i social. Come sempre l’ingresso sarà libero”.