A “Spazio libero” si parla di rifiuti: confronto con gli esperti

GROSSETO – Mercoledì 9 ottobre alle 18, in sala Pascucci si parlerà di rifiuti. Spazio libero, infatti, affronterà questa delicata tematica, partendo da una domanda: ‘A Grosseto rifiuti sotto controllo?’.

Insieme a Paolo Pisani, e ai fissi collaboratori Argia e il blogger Guido Capirci, vi saranno anche amministratori e tecnici per tratteggiare la situazione riguardante Grosseto e il suo territorio.

“In un momento in cui Roma e altre città si dibattono in situazioni apocalittiche – commenta Paolo Pisani -, qua a Grosseto si sta cercando di attivare un sistema di conferimento e raccolta più moderno e funzionale. Una scelta coraggiosa, una vera e propria scommessa che vede il Comune, attraverso l’assessorato all’Ambiente e il suo assessore fortemente attivo. I problemi non mancano, si tratta infatti di rimuovere certe brutte abitudini di smaltimento e di far comprendere che, alla fine, conferire correttamente e in maniera differenziata premierà pure gli utenti”.

“Un incontro che riteniamo anche propedeutico – conclude Pisani – alla buona riuscita di questo ecologico progetto. La presenza del pubblico e le domande che potranno scaturire serviranno anche a sgombrare dubbi e incertezze facendo sì che quei ‘cassonetti a tessera’ possano diventare vanto ed orgoglio dei cittadini. Appuntamento dunque a mercoledì”.