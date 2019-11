A “Spazio libero” si parla di edilizia e difesa del territorio

GROSSETO – Le recenti piene del fiume Ombrone, giunto sull’orlo degli argini cittadini ad incutere il timore che tornasse a ‘passeggiare’ in città, ha portato all’adozione di una Ordinanza del Sindaco e all’attivazione della ‘Quarta FaseServizioPiena. Fase per la quale, chi risiedeva in certe zone cittadine, doveva abbandonare le proprie abitazioni. Tutto questo, oltre ad aver creato un clima di paura, ha portato a riflettere su come nel tempo, le abitazioni, siano state realizzate in zone troppo adiacenti alla golena dell’Ombrone.

Leggerezza, noncuranza, ignoranza o quant’altro !? Ebbene sul tema delle edificazioni a Grosseto e sulla difesa del territorio, Paolo Pisani ha voluto realizzare un’apposita puntata di ‘Spazio Libero’.

A conversare in ‘Sala Pascucci alle ore 18 di Mercoledì 27 novembre, ci saranno come Ospiti, l’Arch. Roberto Aureli, i consiglieri comunali Bruno Ceccherini, Rinaldo Carlicchi e l’agente immobiliare Ettore Costantini. Naturalmente, sarà interessante verificare anche il pensiero dei cittadini grossetani, attori inermi che non hanno mancato nel passato, così come nel presente, di assistere e subire anche delle cervellotiche scelte urbanistiche. Come sempre chi parteciperà, avrà diritto di parola!