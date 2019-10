A “Spazio libero” incontro con Cosimo Vitale: una vita da pasticcere e pittore

GROSSETO – Come nasce la passione per l’arte ? A questa domanda darà le sue risposte, raccontando la sua storia di pasticcere prima e di pittore poi, Cosimo Vitale in arte “Covi”. A Spazio libero un viaggio nel mondo pubblico e privato di questo personaggio che, calabrese di origine, vive oramai da tantissimo tempo a Grosseto, dove è titolare di un bar pasticceria.

“Covi ha saputo affermarsi anche come ritrattista – racconta Paolo Pisani, organizzatore degli incontri del mercoledì in sala Pascucci -. Una dote naturale la sua, arricchita dallo studio e dall’applicazione, raggiungendo nel tempo un livello notevole di creatività e di tecnica. Di pari passo, però, non è venuta meno la sua dolce vocazione di pasticcere che, diversamente da quella per l’arte visiva, non può essere raccontata, ma più piacevolmente degustata. Non aggiungo altro. Insieme ad Argia ed al blogger Guido Capirci, vi aspettiamo in Sala Pascucci alle 18 di questo mercoledì 30 ottobre per farvi scoprire ed apprezzare la doppia valenza artistica di questo personaggio davvero eccellente”.