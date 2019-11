A Spazio 72 il live di Marco Cocci, leader dei Malfunk e protagonista del film Ovosodo

GROSSETO – Venerdì 15 novembre Spazio 72 (22.30) vedrà protagonista Marco Cocci, cantante, attore e conduttore televisivo. Marco Cocci è front man dei Malfunk, band con pubblica quattro album: Tempi Supplementari (1996), Malfunk (1998), Dentro (2003), Randagi (2007).

Nel 2006 inizia la sua collaborazione con Rezophonic. Ideato da Mario Riso e rappresentato dallo slogan «per offrire da bere a chi ha veramente sete»¸ Rezophonic è un progetto musicale i cui ricavi vengono devoluti all’African Medical and Research Foundation (AMREF) per la realizzazione di un acquedotto tra Kenya e Tanzania. Nel 2008 partecipa a Sanremo con il brano “Basta”, di L’Aura feat. Rezophonic. Partecipa una seconda volta a Sanremo nel 2010 con il brano La cometa di Halley, cantato in duetto con Irene Grandi.

Marco Cocci debutta sul grande schermo nel 1997 con Ovosodo, (Paolo Virzì). La sua filmografia comprende: Mi dulce (Jesus Mora, 1997), L’ultimo bacio (Gabriele Muccino, 2000), Fughe da fermo (Edoardo Nesi, 2001), Prima dammi un bacio (Ambrogio Lo Giudice 2003), Amatemi (Renato De Maria, 2005), Commediasexi (Alessandro D’Alatri, 2006), Rosso come il cielo (Cristiano Bortone, 2006), L’uomo che cavalcava nel buio (film TV di Salvatore Basile, 2009), Baciami ancora (Gabriele Muccino, 2010), Mr. America (Leonardo Ferrari Carissimi, 2013)

In televisione ha condotto nel 2004 una stagione di Brand:New (MTV) e nel 2008 Pirati su Rai 2, ha recitato nella fiction Medicina generale 2 con Nicole Grimaudo e Andrea Di Stefano. Ad aprile 2019, Marco Cocci pubblica il suo primo album solista: Steps che rappresenta un inno alla vita. Cocci ha collaborato con Christopher Bacco, che ha prodotto l’album tra lo Studio 2 di Padova e i famosi Abbey Road Studios di Londra.

“Questo disco lo definisco un percorso, e rappresenta i miei ultimi cinque anni di vita. Le canzoni non sono state composte con l’idea di realizzare qualcosa di finito, ma sono nate, passo dopo passo, in momenti determinanti di questo periodo. Tra il perdermi e il ritrovarmi, i brani rappresentano i momenti di distrazione e sfogo che mi hanno permesso di essere quello che sono oggi: il risultato di un percorso emotivo, da cui ne consegue l’eterogeneità del disco. Da questo il titolo del lavoro “Steps”, nato per necessità di nascere” (Marco Cocci).

Hanno collaborato a Steps: Roberto Dell’Era (Dellera Afterhours), Lino Gitto (The Winstons), Roberto Angelini, Federico Poggipollini (Ligabue), Bobby Solo, Durga McBroom (Pink Floyd, David Gilmour), Vincenzo Vasi (Capossela), Donald Renda, Francesco Bruni (al mix).

Marco Cocci sarà accompagnato da Andrea Garbo alle chitarre e Digi alle tastiere.