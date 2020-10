A Scarlinopolis si racconta la comunità con la pedagogista Caterina Benelli

SCARLINO – Dopo la musica si torna a parlare di comunità con Scarlinopolis 2. Sabato 17 ottobre alle ore 16 al relais La Cianella, in strada Podere Giannella 22 a Scarlino, è in programma l’incontro con la docente di Pedagogia dell’Università di Messina, Caterina Benelli, che presenterà la sua ultima pubblicazione “Raccontare comunità”.

Il testo, pubblicato quest’anno da Unicopli, affronta il tema che ha dato vita al progetto Scarlinopolis: ritrovare l’identità di una comunità, riportare alla luce antichi racconti per creare appartenenza e far sentire più uniti i cittadini.

«Raccontare comunità – spiega la docente – oggi è un dovere sociale, un’opportunità per restituire parole e voci a tutti, anche ai luoghi e alle persone dimenticate, conoscere per poi riconsegnare tale patrimonio di storie alla collettività anche per le prossime generazioni. “Raccontare comunità” attraverso la funzione formativa della memoria sociale prende in esame la questione a partire da alcune delle teorie pedagogiche che percorrono il secolo tra gli anni Venti del Novecento e gli anni Venti del Duemila. Un secolo attraversato da guerre, eventi dolorosi ma anche grandi cambiamenti».

L’ingresso all’incontro è gratuito ma occorre prenotare scrivendo a eventi2020@comune.scarlino.gr.it entro le ore 13 di venerdì 16 ottobre.