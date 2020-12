A Scarlino arriva #NataleInsieme: un piccolo dono nelle case dei cittadini

SCARLINO – La rassegna #NataleInsieme arriva nelle case degli scarlinesi. Il progetto dedicato al Natale – promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con alcuni cittadini, l’associazione Asiniamo e Scarlinopolis – continua: dopo l’accensione dell’illuminazione natalizia e la consegna dei ciclamini e degli alberi di Natale nelle varie zone del territorio comunale, ora è arrivato il momento di dare ai cittadini un piccolo regalo da appendere al loro albero.

«Ringraziamo di cuore l’associazione Asianiamo, Scarlinopolis, la Croce Rossa di Scarlino, Scarlino Soccorso e tutto il gruppo di volontari che in questi giorni hanno lavorato al progetto #NataleInsieme senza sosta – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Ciò che ci rende più orgogliosi di questa iniziativa è essere riusciti a creare questo clima di collaborazione tra i nostri concittadini: l’entusiasmo e l’impegno con cui hanno risposto al nostro appello ci fa ben sperare per il futuro. In questo momento così difficile il senso di comunità è per l’Amministrazione comunale un grande risultato».

La consegna dei doni avverrà venerdì 18 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 13. I volontari della Croce Rossa saranno in piazza Dani al Puntone e in piazza Garibaldi nel centro abitato capoluogo, mentre Scarlino Soccorso sarà in piazza Agresti a Scarlino Scalo. «È un piccolo pensiero per dimostrare ai cittadini la vicinanza dell’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Silvia Travison –: invito tutti coloro che ritireranno il regalo a fare una foto quando lo appenderanno sul loro albero di Natale e a postarla su Instagram con gli hashtag #NataleInsieme e #comunescarlino, così le condivideremo sul profilo del Comune di Scarlino».