A Sassofortino torna la Festa della Castagna 

SASSOFORTINO – I sapori tipici dell’autunno tornano protagonisti a Sassofortino con la Festa della Castagna, in programma da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre. La manifestazione, organizzata come ogni anno dalla Pro Loco Sasso&Forte, animerà il borgo con il nuovo punto ristoro al campo sportivo e l’apertura delle cantine dove sarà possibile degustare prodotti locali. Il programma sarà arricchito da musica dal vivo, spettacoli itineranti no stop e iniziative pronte a coinvolgere tutti, dagli adulti ai bambini. L’appuntamento sarà anche l’ultima delle ecofeste promosse durante l’anno sul territorio roccastradino, con attenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti e l’utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile.

Informazioni e programma. Le cantine saranno aperte mercoledì 31 ottobre, venerdì 2 e sabato 3 novembre dalle ore 17.30, mentre giovedì 1° novembre e domenica 4 novembre dalle ore 11, con caldarroste e castagnaccio, ma anche zuppe, minestre tipiche della tradizione maremmana e altri piatti toscani legati alle tradizioni rurali. La manifestazione conta sul patrocinio del Comune di Roccastrada e per conoscere tutti gli appuntamenti della Festa è possibile consultare anche il sito della Pro Loco Sasso&Forte, www.sagradelmaccherone.info.