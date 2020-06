A Santa Fiora la Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia

SANTA FIORA – Sabato 27 giugno Santa Fiora celebra la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia. Un’edizione che si svolgerà nel borgo amiatino, in sicurezza, dopo i mesi di totale sospensione degli eventi pubblici per il lockdown legato all’emergenza Covid-19.

La Notte Romantica è un evento nazionale, giunto quest’anno alla quinta edizione, che si svolge in contemporanea nei Borghi più belli d’Italia riscuotendo sempre grandi consensi, con una media di 1 milione di visitatori per edizione su tutta la rete. Quest’anno l’impegno degli amministratori locali e delle pro loco del Bel Paese è stato quello di organizzare l’evento rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza.

“La Notte Romantica – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – è dedicata a tutti gli innamorati che possono scoprire la bellezza dei Borghi d’Italia, nel sabato seguente al solstizio d’estate. Non essendo per sua natura una manifestazione che richiama l’assembramento di persone, in quanto di solito partecipano delle coppie o al massimo delle famiglie, ci consente di rispettare appieno il distanziamento sociale.

Ci è sembrato importante, quindi, far ripartire Santa Fiora simbolicamente proprio da questo evento, sperando che sia di buon auspicio per tornare presto alla normalità, che per noi significa organizzare anche tutte le altre bellissime iniziative che ogni anno richiamano grande partecipazione ed entusiasmo. Intanto – conclude – auguro a tutti di trascorrere a Santa Fiora una bellissima Notte Romantica.”

La Notte Romantica di Santa Fiora aprirà alle ore 16 con la caccia al tesoro nel centro storico. Alle 19 aperitivo romantico nei bar e nelle enoteche di Santa Fiora. E alle 20 cena romantica. Durante la manifestazione musica romantica dal vivo itinerante, per le vie del paese.