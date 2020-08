SANTA FIORA – Dal 10 al 14 agosto, a Santa Fiora, cinque giorni di eventi dedicati all’arte della magia e alla poesia con “Santa Fiora magica”. Per le vie del borgo l’11 e il 13 agosto, passeggeranno Dante Alighieri, Beatrice e Virgilio, interpretati dagli attori del Pronto Intervento Poetico, tra i quali Guido Marini e Isabella Zanivan, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di Santa Fiora, declamando le opere più grandi che hanno fatto la storia della letteratura italiana tra il ‘200 e il ‘500. E poi gli altri giorni, alla Peschiera l’atmosfera sarà scintillante con i grandi spettacoli di magia di artisti di fama internazionale.

Ma ecco il programma nel dettaglio:

si parte lunedì 10 agosto, alle ore 18.30, in piazza Garibaldi, con “Magie al tramonto”, incursioni magiche, all’improvviso, di divertenti illusionisti, in piazza e per le vie del centro storico. Obiettivo: sorprendere i presenti.

Passeggiata nel borgo con Dante e Beatrice: martedì 11 agosto e giovedì 13 agosto, alle ore 17.30. Gli attori del pronto Intervento Poetico vestiranno gli abiti di Dante Alighieri, Beatrice e Virgilio per accompagnare i visitatori nel magico borgo di Santa Fiora declamando le opere dei più grandi poeti che hanno fatto la storia della letteratura italiana tra il ‘200 e il ‘500. Prenotazione entro le 16 e 30 del giorno precedente. Costo 7 euro adulti e 5 euro bambini.

Mercoledì 12 agosto, alle 21, alla Peschiera spettacolo di magia “Disillusion Cine Magic Show”, un mix d’illusionismo, mimo e cabaret, per un’esperienza magica in uno spettacolo visuale ricco di emozioni e divertimento. Un susseguirsi di quadri che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, colonne sonore, personaggi e citazioni. Sul palco i Disguido: due folli attori esuberanti, in equilibrio tra cinema e magia. Spettacolo gratuito. Prenotazione richiesta entro le ore 16.30 del giorno precedente.

Si chiude in bellezza venerdì 14 agosto, alle 21, alla Peschiera con lo spettacolo di magia degli “Abracadabra” “La Notte dei miracoli. Lo show diventato famoso a Roma riprende il suo tour in Italia e approda a Santa fiora con alcuni tra i più grandi illusionisti della scena magica italiana e internazionale. Il cast che sarà proposto a Santa Fiora è davvero eccezionale e sveliamo solo alcuni nomi degli 8 artisti presenti: Novas, maestro di manipolazione scenica, a soli 15 anni diventa campione italiano di magia; Sander and Alison, due personaggi che hanno girato il mondo coinvolgendo il pubblico con numeri di illusionismo e magia unici; Mago Chico, il poeta della manipolazione, riesce con il solo uso delle mani a proiettare sul muro storie meravigliose. Il biglietto di ingresso allo spettacolo ha un costo di 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini. Prenotazione entro le ore 16.30 del giorno precedente.

Info, biglietti, e prenotazioni: ufficio turistico di Santa Fiora, piazza Garibaldi, dal lunedì alla domenica ore 10.30-12.30 e 16-18. Cell. 349 7201387. In alternativa: ufficio Taste of Tuscany Travel, via degli Olmi 8° dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. info@tasteoftuscanytravel.com Tel. 0564 977 730 Cell. – Whatsapp 331 192 93 42.